Les premières Nissan LEAF sont arrivées sur le marché il y a plus de 12 ans, et le modèle a été pendant de nombreuses années le véhicule électrique le plus vendu au monde. Certes, il y avait beaucoup moins de concurrents sur le marché qu’aujourd’hui, mais la LEAF s’est tout de même avérée remarquablement populaire. Nissan a vendu plus de 650 000 unités de son véhicule électrique dans le monde depuis son lancement.

En d’autres termes, la LEAF représente près des deux tiers du million de véhicules électriques que le constructeur a annoncé cette semaine avoir vendu dans le monde entier.

Bien entendu, le marché mondial de l’automobile a radicalement changé au cours des douze dernières années. La LEAF que l’on trouve chez les concessionnaires est aujourd’hui plutôt dépassée par rapport aux VÉ plus récents et plus avancés, par exemple la Tesla Model 3, mais aussi un modèle qui se trouve à côté d’elle chez les concessionnaires, le nouveau Nissan Ariya (bien que ce modèle soit plus gros et beaucoup plus dispendieux).

Nissan Ariya 2023 Photo : D.Boshouwers

Avec l’Ariya au cœur de ses efforts depuis trois ans, Nissan a choisi de ne pas trop moderniser la LEAF, en matière de design, mais surtout sur le plan technologique. Un exemple flagrant est que la LEAF utilise toujours le système de recharge CHAdeMO. Ce dernier est susceptible d’être écarté des infrastructures de recharge en Amérique du Nord à mesure que les connecteurs NACS de Tesla et les prises CCS vont cohabiter dans la plupart, voire la totalité des stations sur le continent.

En outre, si l’autonomie du modèle — 342 km, officiellement — était assez impressionnante il y a seulement cinq ans, elle est aujourd’hui inférieure à celle de ses rivaux. Le Nissan Ariya peut parcourir jusqu’à 490 km, selon la configuration. La Chevrolet Bolt EV, autre VÉ abordable, offre une autonomie de 417 km.

La Nissan LEAF et la Chevrolet Bolt EV Photo : D.Boshouwers

On peut donc affirmer sans risque de se tromper que, à moins d’un changement majeur du modèle, que le prochain million de véhicules électriques vendus par Nissan ne sera PAS principalement l’affaire de la LEAF. Le nouvel Ariya, malgré un lancement retardé de plusieurs mois par rapport à ce qui était prévu, a légèrement dépassé les ventes de la LEAF aux États-Unis en 2023 jusqu’à présent. Au Canada, jusqu’à la fin du mois de juin 2023, c’est la LEAF qui devance l’Ariya au chapitre des ventes cette année, avec 1128 unités vendues contre 829 pour l’Ariya. Les problèmes d’approvisionnement ont certainement joué un rôle à cet égard et nous nous attendons à un scénario différent d’ici la fin de l’année et surtout l’année prochaine.

Nissan a l’intention d’introduire plusieurs nouveaux VÉ dans le monde d’ici 2028, pour un total de 19 d’ici 2030 (selon son plan Nissan Ambition 2030).

Nissan LEAF 2020, port de chargement Photo : D.Boshouwers

Qu’en est-il de la LEAF ? Nissan commercialise un modèle 2024. La LEAF n’est donc pas encore en voie de disparition. Mais ne vous attendez pas non plus à de grandes mises à jour : l’entreprise prévoit de retirer progressivement le modèle de la circulation et d’avoir éventuellement un nouveau véhicule électrique prêt à prendre sa place dans son segment d’ici à 2026. Il est également possible que Nissan conserve le nom, mais l’appose sur un produit différent à l’avenir, peut-être un VUS plus massif que la LEAF actuelle.