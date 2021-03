La prochaine Nissan Z fait une apparition surprise

Nissan n’a pas encore présenté officiellement la version de la production de sa prochaine Z, mais des images circulent sur le Net et montrent que cette dernière est passablement fidèle au concept qui nous avait été présenté l’été dernier, même si certaines différences sont notables.

Celle dont le nom présumé serait 400Z aurait été aperçue à l’usine Nissan de Tochigi, selon le site 400ZClub qui surveille tout ce qui concerne la sportive de la firme japonaise. Une série d’images montre la voiture revêtant un fini gris foncé métallisé qui rappelle les 350Z et 370Z. Une autre est argentée, une teinte que l’on voit depuis les débuts du modèle à l’époque de la 240Z.

Photo : 400zclub.com La nouvelle Nissan 400Z, calandre, capot

L’une des plus grandes différences entre le concept et le modèle de production est la calandre. Sur le premier, la calandre supérieure était finie en noir, faisant paraître l’ouverture avant beaucoup plus grande qu’elle ne l’était. Sur le deuxième, elle est chromée, ce qui réduit l’effet. Sur la voiture grise, le toit est assorti au reste de la carrosserie, tandis que sur la version argentée, il est en noir, comme sur le concept.

L’arrière reste remarquablement fidèle au prototype avec des feux inspirés de la 300ZX des années 1990-1996. Les deux embouts d’échappement du concept sont visibles dans le diffuseur arrière. Sur les deux modèles, la présence d’un petit aileron contraste avec le couvercle au style épuré et lisse du concept.

Photo : 400zclub.com La nouvelle Nissan 400Z, arrière

Le logo arrière est… absent. En fait, les emblèmes sont recouverts de ruban adhésif, y compris ceux sur les piliers C qui sont censés emprunter un aspect rétro.

À l’intérieur, on a respecté l’approche de l’étude. Les surpiqûres sont un peu plus discrètes, mais le tableau de bord et la console centrale plus moderne sont présents. On remarque aussi la présence d’un volant à gauche comme nous allons retrouver sur notre marché. On peut aussi discerner le levier de vitesse d’une version à boîte automatique, mais rassurez-vous, Nissan proposera aussi une boîte manuelle avec ce modèle.

Photo : 400zclub.com La nouvelle Nissan 400Z, intérieur

Aucune image de ce qui se trouve sous le capot n’a été partagée, mais le moteur V6 biturbo de 400 chevaux de l’Infiniti Red Sport est toujours attendu à cet endroit.

Photo : 400zclub.com La nouvelle Nissan 400Z, section arrière