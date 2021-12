Dans un geste astucieux destiné à attirer l'attention sur les capacités du groupe motopropulseur entièrement électrique du nouveau VUS Ariya, Nissan a pris ce groupe motopropulseur et l'a placé dans un châssis de voiture de course. Voici le Nissan Ariya Single Seater Concept.

Nissan a dévoilé ce concept de style monoplace lors de son Futures Event cette semaine, au cours duquel elle a présenté son plan d'électrification à long terme Nissan Ambition 2030. Alfonso Albaisa, vice-président senior de Nissan pour le design mondial, a expliqué :

« Nous nous inspirons aujourd'hui des mots japonais shun, qui signifie courir vite et sans effort, et sho, qui signifie planer avec puissance et grâce ». L'Ariya Single Seater Concept est l'expression parfaite de ce nouveau langage. L'utilisation du groupe motopropulseur électrique de l'Ariya dans un ensemble inspiré du sport motorisé a permis à notre équipe internationale de capturer ce nouveau sens de la vitesse, de la technologie et de l'art. » Alfonso Albaisa, vice-président senior de Nissan pour le design mondial

Photo : Nissan Nissan Ariya Single Seater Concept

Malgré son allure extravagante de bolide de piste de course, le concept reprend en fait certains éléments de design de l’Ariya et d'autres nouveaux traits de design de Nissan, comme l'aspect de mouvement en V sur la calandre et les découpes des surfaces des flancs, qui sont en fibre de carbone. Et comme mentionné, le groupe motopropulseur de la voiture est directement inspiré du VUS électrique Ariya.

Nissan affirme que l'inspiration pour la conception de l'Ariya Single Seater Concept vient de la participation du fabricant à la série Formula E, réservée aux véhicules de course entièrement électriques. Son but, outre la démonstration des capacités du groupe motopropulseur de l’Ariya, est de créer des éléments de design et des signatures qui pourraient apparaître sur les futurs VÉ de performance de la marque.

Nous aimerions pouvoir dire que ce concept verra le jour éventuellement, mais c'est peu probable.

Photo : Nissan Nissan Ariya Single Seater Concept