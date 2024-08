Baisse de prix pour le Nissan Ariya 2024

Nissan Canada a annoncé une baisse de prix somme toute importante touchant son VUS électrique Ariya. En effet, ce dernier est maintenant accessible à un PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) de 49 998 $, soit 3000 $ de moins en ce qui a trait à la version de base Engage à traction.

Il en va de même pour les variantes Evolve e-4orce et Evolve+ TA (traction) qui voient leurs prix respectifs être désormais de 56 998 $ et de 59 998 $.

Concernant les deux modèles plus haut de gamme de la famille, les livrées Evolve+ e-4orce et Evolve+ e-4orce avec l’ensemble Platinum, la baisse de prix est de 5000 $, pour des factures de 61 998 $ et 64 998 $, dans l’ordre.

L’objectif est simple ; attirer plus d’acheteurs.

« Le prix révisé pour le Nissan Ariya 2024 vise à améliorer son avantage concurrentiel et à offrir une valeur optimale à nos clients dans un marché de véhicules électriques en constante évolution », a déclaré Trevor Longley, le président de Nissan Canada.

C’est bien sûr intéressant pour les gens qui considèrent ce VUS électrique, mais moins pour ceux qui viennent d’en faire l’acquisition, car une baisse du PDSF finit toujours par se traduire par une baisse de la valeur résiduelle du véhicule sur le marché de l’occasion.

Rappelons que l’Ariya est offert avec deux formats de batteries. Les deux premières variantes sont proposées avec une pile de 63 kWh pour une autonomie standard de 348 km, derrière une puissance de 214 chevaux. Avec la batterie de 87 kWh, la prestation est à 389 chevaux, alors que l’autonomie peut atteindre 465 km.

L’Ariya est un véhicule électrique intéressant. Son habitacle est distinct, alors que sa conduite est tout à fait honorable. Le nouveau prix le rend passablement plus attrayant, surtout en configuration de base pour ceux qui peuvent très bien vivre avec un modèle offrant moins de 400 km d’autonomie.

Sa commercialisation et sa distribution en grande quantité demeurent cependant un défi pour Nissan, car un produit comme le Chevrolet Equinox EV arrive sur le marché avec un prix similaire, mais une autonomie qui peut dépasser les 500 km. Et les véhicules concurrents se multiplient ailleurs dans l’industrie.



Notez que pour 2024, Nissan va proposer en option un adaptateur pour les ports de recharge NACS (North American Charging Standard) qui donnent accès au réseau de Tesla, mais qu’à compter de 2025, le modèle sera livré avec le port NACS.