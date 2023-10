La rumeur a déjà fait surface, mais voilà qu’elle revient dans l’actualité. En effet, selon une information partagée par Automotive News, Nissan considérerait proposer une camionnette électrique en Amérique du Nord.

Le véhicule permettrait à la compagnie de bonifier son offre de camionnettes, mais aussi de produits tout électriques.

Ivan Espinosa, le responsable de la stratégie et de la planification des produits de Nissan à l’échelle mondiale, a déclaré ceci à Automotive News : « Une chose dont vous pouvez être sûr, c’est que nous allons continuer à investir dans le segment des camionnettes. Nous discutons en interne de la manière dont nous allons évoluer. À terme, nous devrons électrifier les camionnettes. »

Dans une autre entrevue réalisée par Automotive News, Tyler Slade, le président du conseil d’administration des concessionnaires américains de Nissan, a expliqué que la compagnie ne souhaitait pas jouer la carte des autres marques qui proposent des modèles très chers. « Ils veulent se situer dans une fourchette abordable d’environ 40 000 $. »

On parle bien sûr de devises américaines, mais ça nous donne une idée.

Toutefois, chez Nissan, la priorité en matière d’électrification va aux VUS de taille compacte et intermédiaire. Ivan Espinoza explique qu’il voit une camionnette électrique se pointer un peu plus tard. « La clé ici est de comprendre avec précision les besoins des clients et de sauter sur l’occasion au bon moment ».

Et on le voit un peu partout à travers l’industrie, il y a un ralentissement dans la production et l’engagement électriques, car les ventes n’ont pas le même rythme qu’elles avaient il y a quelques mois.

Le concept Surf-Out de Nissan Photo : Nissan

On se rappellera qu’en 2021, Nissan avait présenté quelques concepts électriques, dont le Surf-Out, un modèle qui prend la forme d’un pick-up compact. On imagine facilement un produit de cette taille venir concurrencer les Ford Maverick et Hyundai Santa Cruz.

Ce qui est clair, c’est que ce n’est pas demain la veille. Si le projet prend forme, la camionnette électrique de Nissan pourrait voir le jour au tournant de la décennie 2030. À partir de cette année, Nissan s’est engagée à ce que tout nouveau modèle qu’elle va proposer soit électrique.

Une autre histoire à suivre.