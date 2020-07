Dans le cadre des activités entourant le Salon de l’auto de Los Angeles, Nissan a annoncé la mise sur pied d’un nouveau programme nommé Nissan Energy. Ce dernier va permettre de rendre la voiture électrique encore plus utile pour les consommateurs, notamment en leur permettant de se servir d’elle pour alimenter leur maison ou leur entreprise. Parallèlement la compagnie développe aussi de nouvelles façons de récupérer les plus vieilles piles afin de les réutiliser.

Déjà des programmes ont été lancés en Europe, aux États-Unis et au Japon. Ces derniers visent à créer un genre d’écosystème autour des véhicules électriques, dont la Nissan LEAF, bien entendu.

« Nissan Energy va permettre aux consommateurs d’utiliser leur véhicule électrique pour bien plus que la simple conduite ; ils vont pouvoir l’utiliser dans plusieurs sphères de leur vie quotidienne », a mentionné Daniele Schillaci, la responsable du marketing et de la vente de véhicules électrique chez Nissan.

Concrètement, le programme va adopter trois angles ; Nissan Energy Supply, Nissan Energy Share et Nissan Energy Storage.

Pour éviter que la présente nouvelle devienne trop technique, nous allons résumer chacun de ces angles avec un exemple concret.

Nissan Energy Supply

Il s’agit simplement de rendre les véhicules électriques avancés par la compagnie plus « intelligents » afin que ces derniers puissent procurer plus d’informations à leurs propriétaires concernant les endroits où se situent les bornes de recharge, notamment. Tout cela va se faire via un système de navigation entièrement révisé et revu.

Nissan Energy Share

Comme le dernier mot le dit, on parle de partage de l’énergie qui peut se faire entre la voiture et votre maison, par exemple. En cas de panne de courant, votre auto électrique pourrait vous fournir du courant pour que vous puissiez vaquer à vos occupations en attendant le rétablissement d’une panne. Une voiture à l’arrêt pourrait aussi renvoyer de l’énergie au réseau électrique de la ville, énergie qui pourrait être réutilisée lors de moments de pointes ou à tout autre temps jugé opportun.

Nissan Storage

Cette branche permet aux batteries qui finissent par être désuètes d’être recyclées et réutilisées par la suite. Une pile pourrait par exemple servir des petits véhicules électriques pour le transport. Dans un certain cas, on nous a raconté que les piles de vieilles Nissan LEAF avaient servi à alimenter un complexe sportif en entier.

Les possibilités sont donc immenses. Reste à voir quelle forme cela pourrait prendre au cours des prochaines années.

