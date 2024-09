• Le Nissan Frontier 2025 se vendra à partir de $47,998 $ au Canada.

Nissan apporte des améliorations à sa camionnette Frontier pour 2025, dans le cadre de la quatrième année de cette dernière sous sa forme actuelle sur le marché. On se souviendra que Nissan avait mis une éternité avant de renouveler ce modèle, dont la précédente refonte avait été effectuée au milieu des années 2000.

Nissan Canada a aujourd’hui annoncé la gamme de prix pour son modèle en 2025, avec une offre qui s’amorce à 47 998 $.

Nissan Frontier 2025, de profil | Photo : Nissan

À l’extérieur

En matière de design, on note des changements à la calandre et au pare-chocs, des retouches apportées pour ajouter un peu de robustesse à l’allure du modèle. De nouveaux designs sont aussi remarquables avec les jantes de 17 pouces, et une nouvelle peinture (Afterburn Orange) est de la partie… pour ceux qui veulent être certains d’être vus.

La variante Pro-4X va se démarquer encore plus avec entre autres une bande ajoutée au hayon, assurant la reconnaissance du modèle de l’extérieur.

Nissan Frontier 2025, intérieur | Photo : Nissan

À l’intérieur

Concernant le confort à bord de la cabine, Nissan dit avoir écouté les commentaires de propriétaires pour améliorer l’expérience. Ainsi, désormais, toutes les versions sont équipées de série d’un volant réglable en profondeur, ce qui facilite bien sûr la recherche d’une position de conduite confortable. Et à partir de la version SL, le siège du passager profite de quatre réglages électriques. Celui du conducteur en compte six, en plus d’un ajustement pour le support lombaire.

Le Frontier 2025 va profiter d’un écran tactile de 12,3 pouces pour le système multimédia, avec la compatibilité sans fil pour les applications Android Auto et Apple CarPlay. Voilà qui sera apprécié des propriétaires qui n’auront plus à s’empêtrer avec le fil.

Une lunette arrière coulissante et un rangement pour lunettes de soleil intégré dans la console (au toit) viennent s’ajouter aux nouvelles fonctionnalités standard.

Configurations de cabine

Puis, pour offrir plus de diversité, Nissan a étendu la disponibilité de la configuration à cabine double avec empattement long aux versions Pro-4X et Pro-4X De luxe. Cette configuration permet de profiter d’une boîte de six pieds. De plus, la capacité de remorquage maximale du Frontier 2025 atteint désormais 6850 livres, une augmentation de 500 livres par rapport à la version 2024.

Mécaniquement, rien ne change alors que le modèle profite toujours de son moteur V6 de 3,8 litres, un bloc qui propose 310 chevaux et 281 lb-pi de couple. Une boîte automatique à neuf rapports lui est jumelée.

Rien n’est gagné pour le Frontier, qui a vu ses ventes reculer de façon importante en 2023. La vérité, c’est que les acheteurs lui préfèrent les produits de General Motors (Chevrolet Colorado et GMC Canyon), ainsi que le Toyota Tacoma, des produits qui ont été renouvelés après la dernière refonte du Frontier. Et c’est sans compter sur le Ford Ranger qui a été revu de façon importante cette année.

Prix canadiens du Nissan Frontier 2025

- SV à cabine double - 47 998 $

- Pro-4X à cabine allongée - 49 898 $

- SL à cabine double - 50 498 $

- Pro-4X à cabine double et boîte de 5 pieds - 53 498 $

- Pro-4X à cabine double et boîte de 6 pieds - 54 098 $

- De luxe Pro-4X à cabine double et boîte de 5 pieds - 56 498 $

- De luxe Pro-4X à cabine double et boîte de 6 pieds - 57 098 $

Le Nissan Frontier 2025 est attendu chez les concessionnaires dans les prochains jours.