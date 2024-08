Retouches et améliorations pour le Nissan Frontier 2025

Nissan apporte une série de modifications à sa camionnette Frontier pour l’année 2025. Le modèle fait face à une concurrence féroce de la part des produits de General Motors, soit les Chevrolet Colorado et GMC Canyon, mais aussi de la part de Toyota qui vient de repenser son Tacoma en 2024.

Et c’est sans oublier le Ford Ranger, aussi revu pour 2024, qui est plus à jour que jamais.

Nissan Frontier 2025 – quoi de neuf ?

La génération actuelle du Frontier a été introduite en 2022, si bien qu’une mise à niveau est normale pour 2025, la quatrième année du produit sous la même forme.

Les changements pour la nouvelle année concernent le style, la capacité de remorquage, l’offre et le niveau d’équipement, essentiellement.

Nissan Frontier 2025, de profil | Photo : Nissan

Nissan Frontier 2025, trois quarts arrière | Photo : Nissan

Design du Nissan Frontier 2025

Concernant le style, on note un faciès redessiné, avec un style un peu plus agressif mis de l’avant, caractérisé par un pare-chocs, un bouclier et une calandre redessinés. Un nouvel élément décoratif peut être trouvé au hayon des versions Pro-4x, alors que les jantes en alliage de 17 pouces profitent d’un style revu. Une nouvelle couleur nommée Afterburn Orange est ajoutée à la palette.

Nissan Frontier 2025, intérieur | Photo : Nissan

Nissan Frontier 2025, sièges | Photo : Nissan

À l’intérieur

À bord, on trouve de nouveaux accents au tableau de bord, mais aussi de nouvelles fonctionnalités réclamées par la clientèle, comme un volant télescopique dès l’offre initiale. Un siège passager profitant de quatre réglages électriques est désormais de série à partir de la variante SL. Pour le conducteur, dès le départ, on pourra compter sur six réglages et un support lombaire à deux réglages électriques.

Le système multimédia prend désormais forme sur un écran de 12,3 pouces, alors que c’était sur des unités de 8,0 ou de 9,0 pouces jusqu’ici, selon la version. Aussi, le nouveau système va autoriser le branchement sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, une chose qui sera appréciée par ceux et celles qui utilisent leur véhicule au quotidien pour le boulot.

Tous les Frontier 2025 profitent maintenant, de série, d’une lunette arrière coulissante. Avec les modèles SL, le chargeur sans fil pour cellulaires, ainsi que la caméra intelligente offrant une vue périphérique sont également de série.

Ensuite, afin de pouvoir mieux répondre à la concurrence, Nissan va offrir plus de possibilités de configuration de carrosserie, une chose qui avait été critiquée au lancement de cette génération.

Nissan Frontier 2025, caisse | Photo : Nissan

Ainsi, le Frontier 2025 rend disponible la version à empattement allongé et cabine d’équipe à partir des versions Pro-4X et Pro-4X Luxe. Avec une boîte de six pieds, cette configuration offre tout simplement plus de possibilités.

Concernant la capacité de remorquage, elle est augmentée de 500 livres à travers la gamme pour se chiffrer désormais à 6850 livres. C’est bien, mais ça demeure inférieur à ce que propose la concurrence.

Motorisation du Nissan Frontier 2025

Du reste, le Nissan Frontier 2025 sera toujours animé par le même V6 de 3,8 litres, un moteur qui développe 310 chevaux et 281 livres-pieds de couple. Ce bloc est toujours associé à une boîte de vitesses automatique à neuf rapports.

Nissan mentionne que d’autres renseignement seront divulgués ultérieurement concernant le modèle.

Le Nissan Frontier 2025 est attendu chez les concessionnaires avant la fin de l’été. Les prix seront dévoilés au moment où la mise en vente du modèle sera imminente.

Nissan Frontier 2025, avant | Photo : Nissan

Nissan Frontier 2025, arrière | Photo : Nissan

Nissan Frontier 2025, calandre | Photo : Nissan

Nissan Frontier 2025, hayon | Photo : Nissan

Nissan Frontier 2025, volant, écran multimédia | Photo : Nissan