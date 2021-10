Auto123 y va d’un premier essai du Nissan Frontier 2022.

Le Nissan Frontier bénéficie d'une refonte complète pour 2022. Une refonte qui était attendu depuis longtemps, très longtemps même. Nissan n’avait pas apporté de gros changements à son camion léger depuis le lancement de sa deuxième génération en 2005 et nous n'avons pas vu de nouvelle année-modèle depuis 2019. Cela signifie que trois années-modèles complètes ont défilé depuis l’arrivée de nouveaux Frontier chez les concessionnaires. Cette refonte est donc la bienvenue.

À son crédit, Nissan a pris la tâche au sérieux et a doté le Frontier d'un tout nouveau moteur et d'une nouvelle transmission, d'un peu plus de confort et, évidemment, d'un tout nouveau style.

L’extérieur

Avec le changement de style, es designers ont fait un excellent travail en canalisant les camions Nissan à carrosserie dure tant appréciés de la fin des années 80 et du début des années 90, mélangé à un style moderne approprié qui donne un look qui n'est pas aussi explicitement rétro que, disons, le Ford Bronco.

Il est vrai que l'on peut voir un peu de l'ancien camion dans les nouveaux phares à DEL carrés qui sont dotés de feux de circulation diurnes au-dessus et au-dessous du feu principal, ce qui donne un air de louche. La forme des ailes avant et le bord avant du capot sont également des clins d'œil à l'ancien camion. Mais la calandre noire avec le logo rouge de Nissan (un détail réservé aux versions Pro-4X), les six nouvelles couleurs (dont le vert tactique métallisé que l'on voit ici), les jantes bicolores et les feux arrière à diodes électroluminescentes contribuent à inscrire le Frontier dans la modernité.

Le Pro-4 est l'une des trois versions disponibles (quatre si l'on inclut les versions King Cab à deux portes et Crew Cab à quatre portes). Voici à quoi ressemble l'offre :

S King Cab (39 998 $)

SV King Cab (41 498 $)

SV King Cab (43 498 $)

SV Crew Cab (45 398 $)

Pro-4X (45 598 $ et 47 498 $, selon le style de cabine)

Il y a également deux longueurs de caisse disponibles - cinq et six pieds -, bien que pour la plupart, ces longueurs de caisse soient limitées à la longueur de cabine que vous choisissez. Les côtés de la caisse ont également été abaissés pour le modèle 2022, ce qui facilite le chargement et réduit le besoin d'ajouter d'autres accessoires pour accéder à la caisse. À noter, une poignée supplémentaire fixée à la paroi de la caisse est disponible.

Le SV et le Pro-4X peuvent tous deux être équipés des deux types de cabine, bien que le Pro-4X King Cab soit spécifique au Canada. Apparemment, les Canadiens - surtout ceux de l'Ouest - aiment leurs petits camions.

L’intérieur

L'habitacle a également été redessiné pour 2022 et bénéficie désormais d'un look plus moderne et de nouvelles caractéristiques tel un écran tactile de 9 pouces en option (un écran de 8 pouces est de série), un affichage de 7 pouces dans la jauge et des sièges à gravité zéro de série. On retrouve également la technologie Nissan SafetyShield 360 de série (qui assure le freinage automatique arrière, le freinage automatique d'urgence, l'alerte d'angle mort et l'alerte de circulation transversale arrière) et huit porte-gobelets, ainsi que la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay.

Le volant et les sièges chauffants sont disponibles au niveau SV, mais quelle que soit la garniture que vous choisissez, le volant ne peut pas être réglé pour la portée, seulement pour l'inclinaison. J'ai trouvé que c'était un peu un problème car, couplé à l'absence de réglage lombaire, cela m’a empêché de trouver la position parfaite du siège. Je m'en suis approché après quelques ajustements - et les sièges sont confortables et soutenants - mais je n'ai jamais eu l'impression d'être assis correctement à 100 %. Ils ont toutefois amélioré l'ergonomie intérieure en rapprochant le levier de vitesses du conducteur.

Pro-4X

Placé au sommet de la gamme, le Pro-4X reçoit toutes sortes d'ajouts, parmi lesquels une suspension tout-terrain avec amortisseurs Bilstein, des plaques de protection en aluminium et en acier sous la carrosserie, des crochets de remorquage rouges à l'extérieur, un différentiel arrière à verrouillage électrique et quelques touches de design à l'intérieur comme davantage de logos Nissan rouges et le gaufrage « Pro-4X ».

Il reçoit également le moniteur d'aide au stationnement Intelligent AroundView qui comprend un « mode tout-terrain » et une caméra orientée vers l'avant et vers le bas que vous pouvez activer à des vitesses allant jusqu'à 10 km/h. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous franchissez des collines, car elle vous permet de voir sur l'écran ce qui vous attend, même si tout ce que vous pouvez voir à travers le pare-brise est le beau ciel bleu.

Un système de descente en pente qui peut être activé à la volée en appuyant sur un bouton (placé un peu maladroitement près du genou gauche du conducteur, je dois dire) vous permet de vous concentrer sur la direction en descente pendant que les ordinateurs s'occupent du freinage et de la transmission.

Groupe motopropulseur

La puissance du nouveau V6 - dont 93 % est constitué de pièces entièrement nouvelles - est évaluée à 310 chevaux et 281 lb-pi de couple - ce qui donne plus de chevaux que l'ancien camion, mais le chiffre du couple reste inchangé. La seule transmission que l'on peut lui associer est une nouvelle boîte à 9 rapports, et c'est un partenariat qui permet d'obtenir un excellent grognement à mi-régime, mais qui demande un peu de doigté lorsqu'on démarre à l'arrêt.

La sonorité est cependant très agréable et, bien que Nissan ait consacré beaucoup de temps à la réduction du bruit dans l'habitacle pour cette génération de camion, je n'ai rien contre le fait d'entendre un peu de grognement de l'échappement quand on s'y met vraiment.

Au sujet de la réduction du bruit, Nissan affirme avoir appliqué 41 nouvelles pièces à cet effet, notamment une isolation révisée du compartiment moteur et du tableau de bord latéral, un nouveau matériau d'amortissement du plancher, une vitre de porte avant laminée, un amortissement du plancher et des pneus plus silencieux. Ces éléments ont permis de réduire le bruit du moteur, le bruit de la route et le bruit du vent de 5, 3 et 2,5 décibels respectivement.

Bon, il peut être difficile d'imaginer une réduction de cinq décibels, mais sachez que le Frontier est un camion très silencieux sur l'autoroute.

Sur (et hors de) la route

Attention, si nous parlons de la version Pro-4X, les performances sur route sont une chose, mais ce n'est pas l'essentiel. Les acheteurs voudront savoir comment le Frontier se comporte hors route également.

Pour dire les choses simplement, il se comporte très bien. La suspension est bien réglée en fonction, et la direction hydraulique réussit bien à doser les bosses les plus dures qui passent par l'essieu avant. Et parlant de, c'est ici que l'on ressent vraiment ce que les supports de carrosserie hydrauliques ont fait. Je me suis retrouvé à bouger beaucoup moins dans l'habitacle que ce à quoi je me serais attendu compte tenu de la dureté de la route de campagne sur laquelle je me trouvais, et cette sensation de stabilité permet de se concentrer beaucoup plus facilement sur la tâche à accomplir, c'est-à-dire traverser les terrains difficiles de la manière la plus sûre possible. Associé à la caméra et au système de descente en côte, c'est une expérience enrichissante.

Si vous êtes un grand amateur de tout-terrain et que vous aimez avoir le contrôle de vos propres vitesses, vous devrez cependant utiliser le mode manuel de la transmission automatique, car aucune boîte manuelle n'est disponible sur les Frontier. Cela en décevra plus d'un, mais à notre époque, nous savons tous que la boîte manuelle n'a plus le même attrait qu'autrefois, et les constructeurs réagissent en proposant de moins en moins de véhicules qui en sont équipés.

Je doute cependant que beaucoup de gens s'inquiètent de l'absence d'une transmission manuelle. En fin de compte, Nissan a livré un pickup qui répond à de nombreuses exigences qui permettent aux camionnettes de dépasser le stigmate de véhicules de travail pour devenir des véhicules d'aventure. Le Frontier a une allure très cool, il se conduit silencieusement et est (généralement) confortable, et il dispose de toutes les technologies de sécurité et d'infodivertissement dont on a besoin.

Ajoutez à cela les capacités tout-terrain du modèle Pro-4X et vous obtenez un nouveau venu de qualité sur le segment en plein essor des petits et moyens pickups.

On aime

Un look très cool

Un intérieur étonnamment silencieux

Nouveau moteur et nouvelle transmission



On aime moins

Pas de volant télescopique

Pas de réglage lombaire



La concurrence principale

Chevrolet Colorado

Ford Ranger

GMC Canyon

Jeep Gladiator

Toyota Tacoma

