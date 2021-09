Nissan Frontier 2022 : prix de base fixé à 39 998 $

Nissan Canada nous a communiqué aujourd’hui les prix de sa camionnette Frontier pour l’année 2022. Rappelons que le modèle est entièrement redessiné pour la nouvelle année, une première depuis plus de 15 ans.

Au menu, plusieurs versions sont offertes, si bien que l’acheteur se trouve en face de huit modèles distincts. Quatre proposent des cabines doubles, quatre autres des cabines d’équipe. Avec la double, on retrouve les niveaux de finition S, SV et Pro-4X. Avec l’habitacle plus spacieux, on profite des déclinaisons SV et Pro-4X.

Voici d’ailleurs le tableau des prix (non-incluant les frais de 1950 $) :

... Version Prix Frontier S King Cab 4x4 39 998 $ CA Frontier SV King Cab 4x4 41 498 $ CA Frontier SV King Cab 4x4 Conv. Emballage 43 498 $ CA Frontier PRO-4X King Cab 4x4 45 598 $ CA Frontier SV Crew Cab 4x4 LWB 43 998 $ CA Frontier SV Crew Cab 4x4 Sport LWB 45 398 $ CA Frontier PRO-4X Crew Cab 4x4 47 498 $ CA Frontier PRO-4X Crew Cab Luxe 4x4 49 498 $ CA

Photo : Nissan Nissan Frontier 2022, trois quarts arrière

Évidemment, ce qui retient l’attention, c’est une facture élevée dès le départ, ce qui est regrettable. Une version de base, à la limite à deux roues motrices, aurait pu répondre à un besoin. C’est Ford qui doit se frotter les mains avec son Maverick.

Les amateurs de conduite hors route seront pour leur part heureux de retrouver l’ensemble Pro-4X, une appellation qui colle depuis longtemps au Frontier. Le tableau des prix vous permet aussi de noter la présence de groupe d’options, ce qui explique le nombre de variantes : huit. L’ensemble Commodité est proposé à 2000 $ avec le modèle SV King Cab, le groupe Sport à 1400 $ sur le modèle SV Crew Cab, l’option Luxe à 2000 $ avec la version Pro-4X.

Le nouveau Nissan Frontier 2022 est attendu ce mois-ci chez les concessionnaires Nissan du pays.

Photo : Nissan Nissan Frontier 2022, profil