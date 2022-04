Les véhicules modernes sont plus sécuritaires que jamais, notamment en raison de dispositifs qui nous aident à éviter des collisions. Que ce soit les détecteurs de changement de voie ou encore les systèmes de freinage d’urgence automatique, nous sommes plus protégés que jamais.

Mais toutes les collisions ne peuvent être évitées, car les scénarios sur la route sont illimités. Toutefois, avec l’avancement des technologies, il est possible de développer des approches qui vont rendre les véhicules encore plus efficaces pour éviter des impacts.

Dimanche soir, Nissan présentait une vidéo montrant de quelle façon pouvaient fonctionner ces nouvelles approches. Ce qu’on nous a montré est encore en développement, mais il a été intéressant de constater que les technologies avaient des capacités accrues.

En gros, les nouveaux systèmes adoptent la détection grâce à la prochaine génération de LIDAR pour créer une image très précise de l’environnement du véhicule en temps réel, et en trois dimensions. Ainsi, le véhicule dans lequel vous vous trouvez est vraiment au courant de l’environnement immédiat de ce dernier, bien plus que vous à bord avec la vision limitée que l’on trouve dans le siège du conducteur.

Avec sa vision périphérique en temps réel, le système est capable d’actions concrètes pour éviter des collisions, d’actions beaucoup plus performantes que celles dont nos véhicules actuels sont capables.

Dans la vidéo partagée, on peut voir une Nissan Skyline (une Infiniti Q50 chez nous) comme modèle à l’essai. Elle est équipée d’un LIDAR, ainsi que de capteurs radar et de caméras. Les informations provenant de ces capteurs sont fusionnées pour créer une vue de l’environnement selon un processus que Nissan appelle la « perception de la vérité du sol. » (Ground Truth Perception)

À partir de ces informations, on peut voir que la voiture est capable de juger une situation plus complexe sur la route, comme effectuer plus d’une manœuvre d’évitement selon ce qui se produit devant elle. Elle se montre aussi capable d’effectuer automatiquement des opérations d’évitement à grande vitesse, notamment en changeant de voie si nécessaire. Et si elle peut le faire, c’est qu’elle détecte avec plus de précision, de clarté et de rapidité, les dangers qui nous menacent sur la route.

Fait intéressant, Nissan considère qu’il s’agit d’une étape clé pour en arriver à des véhicules entièrement autonomes. Il est vrai que l’autonomie est une chose pour le déplacement du point A au point B, mais encore faut-il que le véhicule puisse s’y rendre comme un grand en évitant tout contact. Les technologies en développement vont grandement y contribuer.

« Nous sommes convaincus que notre technologie de perception de la vérité au sol, en cours de développement, contribuera de manière significative à la confiance des propriétaires, à la réduction des accidents de la route et au déploiement de la conduite autonome à l’avenir. » - Takao Asami, le responsable de la recherche et du développement au niveau mondial chez Nissan

Photo : Nissan Le véhicule d'essai

La firme japonaise s’appuie sur la technologie LIDAR de la société américaine Luminar pour son approche Ground Truth Perception. Parmi les autres entreprises qui travaillent avec Luminar figurent Daimler Trucks, Mercedes-Benz et Volvo.

Nissan a déclaré qu’elle comptait achever le développement de sa technologie de perception de la vérité au sol d’ici le milieu de la décennie. Celle-ci serait intégrée aux premiers modèles peu après ce moment. D’ici 2030, elle devrait être livrable avec tous les nouveaux produits de la marque.