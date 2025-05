Une Nissan GT-R hybride attendue d’ici trois à cinq ans

• Il y aura une nouvelle GT-R sous forme hybride d’ici trois à cinq ans.

Il n’y a pas si longtemps, la mort de la Nissan GT-R sous sa forme actuelle, soit animée par un moteur à essence, était annoncée. La fin de la production de la génération existante n’annonçait rien de bon pour l’avenir, car malgré quantité de rumeurs, rien n’avait été confirmé pour la suite des choses.

Avec le virage électrique qui s’opère à travers l’industrie, plusieurs croyaient que c’était la seule avenue possible pour l’avenir de la voiture que l’on surnomme Godzilla.

Et bien non. Au plus récent Salon de l’auto de New York, Ponz Pandikuthira, le responsable de la planification de Nissan pour l’Amérique du Nord, a confirmé au site the Drive qu’il y aura bel et bien une suite au modèle, et que ce dernier sera hybride.

Ce qui ne serait pas décidé, c’est si le modèle va profiter d’une configuration hybride ou encore hybride rechargeable. La gestion de la chaleur et de la densité d’énergie demeure au cœur des préoccupations, rapporte-t-on. Le dirigeant a mentionné qu’il aimait l’idée d’un modèle hybride rechargeable, mais que la configuration hybride conventionnelle serait peut-être plus adaptée aux attentes qu’ont les propriétaires de leur GT-R, surtout ceux qui aiment y aller de séances sur piste.

Nissan GT-R NISMO 2023 | Photo : Nissan

Concernant l’option tout électrique, Ponz Pandikuthira y est allé d’une déclaration intéressante : « En gros, c’est comme si elle faisait un tour sur le Nürburgring, et qu’il fallait ensuite la recharger ». Des prototypes auraient été construits, mais pour le moment, l’option ne semble pas viable. Même avec l’amélioration de la technologie et les batteries à l’état solide qui sont attendues, et qui vont offrir plus d’autonomie, une GT-R électrique ne fait pas de sens pour le responsable. Pour lui, une GT-R électrique ne serait pas une vraie GT-R.

Sous le capot, on peut s’attendre à voir le moteur V6 biturbo de 3,5 litres de Nissan, un bloc qui a été conçu pour répondre aux normes d’émissions polluantes jusqu’en 2032.

Et, en terminant, une note intéressante, le dirigeant de Nissan aurait laissé entendre que les négociations avec Honda ont toujours lieu et qu’il ne serait pas impossible que le développement de la prochaine GT-R se fasse avec une certaine collaboration avec Honda, qui proposerait une nouvelle Acura NSX sur la même structure.

Nous verrons bien, mais voilà qui pourrait être intéressant.