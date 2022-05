Les Nissan Z et GT-R seront un jour électriques

Les sportives Z et GT-R sont chez Nissan ce que représente la Camaro et la Corvette chez Chevrolet ou encore la Boxster et la 911 chez Porsche ; des modèles iconiques, des produits qui caractérisent la marque, définissent son ADN.

L’idée de les voir passer à l’électrique ne plaît pas à tous. Cependant, la chose semble inévitable et la compagnie a confirmé au magazine Top Gear qu’il y aurait un changement important à un moment précis et que les deux voitures allaient éventuellement se départir de leur moteur à combustion.

Ce n’est pas pour demain, cependant, car on n’est simplement pas près, technologiquement, à faire cette transition chez Nissan. En fait, on ne pourrait pas, avec les connaissances actuelles, reproduire l’ADN de ces modèles avec l’électrification. « Actuellement, lorsque nous effectuons toutes les simulations d’électrification sur ces voitures, nous ne trouvons pas la bonne technologie pour définir ce qu’est la “Z” et ce qu’est la “GT-R”, explique Ashwani Gupta, le directeur de l’exploitation chez Nissan. Ces modèles font partie de notre culture. »

D’ailleurs, le 16 mai prochain, vous aurez l’occasion de renouer avec cette culture, car notre collègue Vincent Aubé va vous livrer ses impressions de conduite de la nouvelle Z qu’il vient d’aller essayer dans le coin de Las Vegas. Quant à la GT-R, on attend toujours son renouvellement, elle qui a été repensée une dernière fois pour l’année 2008.

« Je pense qu’il est trop tôt pour dire quand, mais il est certain qu’une GT-R électrique verra le jour à un moment donné. » Ashwani Gupta a poursuivi en décrivant la Z et la GT-R comme étant respectivement la belle et la bête, mentionnant que les deux jouaient des rôles différents dans la gamme du constructeur. Il a aussi précisé que leur positionnement ne changerait pas.

On verra pour ce qui est du renouvellement de la GT-R qui est plus que dû, mais au moins, les amateurs pourront compter sur la Z un peu plus tard cette année.

