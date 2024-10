Nissan Canada continuera de proposer la première génération de son populaire VUS sous-compact Kicks, rebaptisé Kicks Play, pour l'année modèle 2025. Cette décision permet à Nissan d'offrir une option plus abordable aux consommateurs soucieux de leur budget, parallèlement au lancement du tout nouveau Kicks de deuxième génération.

Les prix canadiens du Nissan Kicks Play 2025

Le Kicks Play 2025 est disponible dès maintenant chez les concessionnaires canadiens à un prix de départ suggéré par le fabricant (PDSF) de 22 598 $. Le Play est donc légèrement plus cher que la modèle de base du Kicks 2024, lui qui se vendait à partir de 22 348 $. Le Nissan Kicks Play S coûte également 4601 $ de moins que le Kicks S 2025, qui est disponible à partir de 27 199 $.

- Nissan Kicks Play S 2025 – 22 598 $

- Nissan Kicks Play SV 2025 – 25 198 $

La version S inclut de série des caractéristiques de sécurité essentielles telles que le système Nissan Safety Shield 360, qui comprend le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, l'avertissement de sortie de voie, l'avertissement de collision avant, le système de surveillance des angles morts et l'alerte de trafic transversal arrière.

Elle offre également un régulateur de vitesse, un écran tactile de 7 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et des jantes en acier de 16 pouces avec enjoliveurs.

Nissan Kicks Play 2025, de profil | Photo : Nissan

La version SV ajoute des éléments de confort et de commodité supplémentaires, tels que des jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces, des rails de toit argentés pour plus de polyvalence, un frein de stationnement électrique, un régulateur de vitesse intelligent, un affichage avancé de l'aide à la conduite de 7 pouces, un écran tactile couleur de 8 pouces, le démarrage à distance du moteur, des sièges avant chauffants, un volant chauffant gainé de cuir et le contrôle automatique de la température.

Motorisation du Nissan Kicks Play 2025

Sous le capot, le Kicks Play est propulsé par un moteur 4 cylindres de 1,6 litre développant 122 chevaux et un couple de 114 lb-pi, jumelé à une transmission à variation continue (CVT) et à une traction avant. Selon Nissan Canada, le Kicks Play affiche une consommation de carburant combinée ville/route de 7,2 litre/100 km.

Nissan Kicks Play 2025, trois quarts arrière | Photo : Nissan