Nissan Canada will continue to offer the first generation of its popular Kicks subcompact SUV, renamed Kicks Play, for the 2025 model-year. This decision allows Nissan to offer a more affordable option to budget-conscious consumers, in parallel with the launch of the all-new, second-generation Kicks.

2025 Nissan Kicks Play pricing in Canada

The 2025 Kicks Play is available now, in two variants, from Canadian Nissan dealers at a manufacturer's suggested starting price (MSRP) of $22,598. The Play is thus slightly more expensive than the base-model 2024 Kicks, which started at $22,348. And the savings for those who forsake the new Kicks in favour of this more-affordable version aren't negligeable: The Kicks Play S costs $4,601 less than the 2025 Nissan Kicks S, which has an MSRP of $27,199.

- Nissan Kicks Play S 2025 - $22,598

- Nissan Kicks Play SV 2025 - $25,198

The S version includes essential safety features as standard, such as the Nissan Safety Shield 360 system, which includes automatic emergency braking with pedestrian detection, lane departure warning, forward collision warning, blind spot monitoring and rear cross-traffic alert.

It also offers cruise control, a 7-inch touchscreen compatible with Apple CarPlay and Android Auto wirelessly, and 16-inch steel wheels with hubcaps.

Nissan Kicks Play 2025, de profil | Photo: Nissan

La version SV ajoute des éléments de confort et de commodité supplémentaires, tels que des jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces, des rails de toit argentés pour plus de polyvalence, un frein de stationnement électrique, un régulateur de vitesse intelligent, un affichage avancé de l'aide à la conduite de 7 pouces, un écran tactile couleur de 8 pouces, le démarrage à distance du moteur, des sièges avant chauffants, un volant chauffant gainé de cuir et le contrôle automatique de la température.

Motorisation du Nissan Kicks Play 2025

Sous le capot, le Kicks Play est propulsé par un moteur 4 cylindres de 1,6 litre développant 122 chevaux et un couple de 114 lb-pi, jumelé à une transmission à variation continue (CVT) et à une traction avant. Selon Nissan Canada, le Kicks Play affiche une consommation de carburant combinée ville/route de 7,2 litre/100 km.

Nissan Kicks Play 2025, trois quarts arrière | Photo: Nissan