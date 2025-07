Attendu dès l’automne 2025 au Canada et aux États-Unis, le Nissan LEAF 2026 promet une autonomie impressionnante pouvant atteindre 488 km grâce à une série d’optimisations techniques et aérodynamiques.

Design du Nissan LEAF 2026

Nissan a abandonné le style de la voiture à hayon pour adopter celui d’un VUS pour cette nouvelle génération, permettant de réduire le coefficient de traînée à 0,26 — et même 0,25 en Europe grâce à des pneus plus étroits. Le résultat ? Le modèle fend l’air de façon plus efficace, ce qui lui permet d’offrir une autonomie bonifiée de 40 % par rapport à la mouture précédente.

| Photo : Nissan

En ce qui a trait aux dimensions, notons que le nouveau LEAF est moins long (de 76 mm) et moins haut (de 8 mm) que le modèle qu’il remplace. L’empattement est également réduit, de 10 mm. Par contre, le LEAF 2026 est plus large de 21 mm.

L’espace de chargement est de 566 litres, ce qui est quand même moins que les 668 du modèle sortant. Repliez la banquette arrière et le volume augmente à 1572 litres.

| Photo : Nissan

Motorisation du Nissan LEAF 2026

La nouvelle approche modulaire de la batterie permet d’augmenter la densité énergétique de 17 %. Le modèle haut de gamme reçoit une batterie de 75 kWh, contre 60 kWh auparavant. La version de base en propose une de 52 kWh. Trois variantes du modèle à 75 kWh seront offertes, dont la plus performante affichera 488 km d’autonomie estimée selon l’EPA (Environmental Protection Agency), tandis que la version Platinum+ plafonnera à 341 km.

Autre innovation : un moteur 3-en-1 (moteur, inverseur et réducteur) réduit la taille du groupe motopropulseur de 10 %, tout en améliorant l’efficacité.

Le moteur de 160 kW est conservé pour les modèles haut de gamme, tandis que les versions plus abordables voient le leur passer à 130 kW (contre 110 kW pour la génération précédente).

Le nouveau LEAF sera équipé du port de chargement NACS (North American Charging Standard).

Gestion thermique intelligente et aérodynamique poussée

Le LEAF 2026 se dote aussi d’un nouveau système de gestion thermique qui intègre la climatisation, le chauffage, la batterie et le groupe motopropulseur. Le tout fonctionne en lien avec la navigation du véhicule pour anticiper les conditions de conduite et ajuster automatiquement le refroidissement, ce qui prolonge la charge.

Pour maximiser l’aérodynamisme, Nissan a ajouté une calandre active, des déflecteurs d’air aux roues, des poignées affleurantes et un plancher entièrement caréné.

| Photo : Nissan

Versions du Nissan LEAF 2026

- 2026 LEAF S

- 2026 LEAF S+

- 2026 LEAF SV+

- 2026 LEAF Platinum+

Notez qu’au depart, seuls les modèles avec batterie de 75 kWh seront offerts au Canada.

Une production recentrée sur l’Europe et le Japon

Exit l’usine du Tennessee. Le Nissan LEAF 2026 sera désormais produit à Sunderland (R.-U.) et Tochigi (Japon), avec des batteries fournies par AESC (Automotive Energy Supply Corporation), une coentreprise en partie détenue par Nissan. Le Canada recevra ses unités de l'usine de Tochigi.

Nissan prévoit que l’Europe comptera pour 60 % des ventes mondiales du modèle, contre 20 % à 30 % pour le Japon. L’Amérique du Nord, freinée par les incertitudes liées aux tarifs et aux incitatifs, restera un marché secondaire.

| Photo : Nissan

| Photo : Nissan

| Photo : Nissan

| Photo : Nissan

| Photo : Nissan