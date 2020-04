Selon les informations publiées par Nissan aux États-Unis, le Nissan Pathfinder 2019 offrira une gamme plus étendue de technologies et de caractéristiques pratiques pour la nouvelle année. Nous prévoyons que les éditions canadiennes suivront.

En ce qui concerne les prix, l’édition américaine Pathfinder voit son prix de base légèrement augmenter d’un peu moins de 200 dollars américains; ici encore, on peut s'attendre au même nord de la frontière. Nous vous tiendrons bien sûr au courant des informations détaillées disponibles.

Le Nissan Pathfinder 2019 pour 7 passagers sera disponible avec au choix un système à deux roues motrices et à traction intégrale, et en quatre versions: S, SV, SL et Platinum.

Quoi de neuf

La plupart des changements pour 2019 concernent des équipements autrefois optionnels et inclut de série. Par exemple, le sonar arrière est livré sur toutes les versions, et les systèmes de régulateur de vitesse intelligent, d'avertissement d'angle mort et d'alerte de trafic transversal arrière sont désormais de série sur les versions SV et supérieures.

Toutes les versions disposent de nouveaux ports USB, plus précisément deux ports USB de type C et quatre ports USB de type A.

Les versions SL et Platinum du Pathfinder 2019 sont désormais dotées de phares à DEL de série, et un nouveau choix de couleur de peinture extérieure a été ajouté, appelé Mocha Almond Pearl.

Parmi les caractéristiques notables de cette année en tant qu'équipement de série, on note le freinage d'urgence automatique et le nouveau système d'alerte de porte arrière de Nissan, qui peut aider à rappeler aux conducteurs quittant le véhicule les articles ou les enfants qui pourraient être oubliés sur le siège arrière.

Le groupe motopropulseur

Tous les modèles Pathfinder 2019 fonctionnent avec un moteur V6 de 3,5 L de 284 chevaux à injection directe, associé à une transmission Xtronic. Le système a un couple maximal de 259 lb-pi. Le VUS peut remorquer jusqu'à 2 720 kg (lorsque bien équipé), ce qui signifie que les propriétaires peuvent remorquer des remorques récréatives à deux essieux.

L'intérieur

La cabine à sept passagers du Pathfinder 2019 est équipée du système d’assise EZ Flex de Nissan avec le système Latch and Glide, un siège inclinable à glissière de la deuxième rangée qui permet un accès facile à la troisième rangée avec un siège de sécurité enfant encore installé.

Sont également présents: moniteur 360 dégrés intelligent, système audio Bose haut de gamme avec 13 haut-parleurs, double toit ouvrant panoramique, hayon à commande par mouvement avec mémoire de position du hayon et NissanConnect avec navigation et services.