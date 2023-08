• Auto123 met à l’essai le Nissan Pathfinder Rock Creek 2023.

La plus récente refonte du Pathfinder, effectué pour l’année 2022, a permis à ce VUS de taille intermédiaire de reprendre sa place comme modèle d’aventure, une approche délaissée par la génération précédente au profit d’une approche plus « fourgonnette » que VUS. Pour consolider encore plus cette position pour 2023, Nissan a ajouté un niveau de finition, Rock Creek, à la gamme.

Le nouveau Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 Photo : Nissan

Design du Nissan Pathfinder Rock Creek 2023

Visuellement, la version Rock Creek vous donne envie de partir dans le bois pour la fin de semaine. En plus du rouage intégral de série, cette variante profite d’une suspension plus robuste et d’une légère surélévation de 0,6 pouce par rapport aux autres Pathfinder équipés de la traction intégrale. Le modèle est également équipé de jantes distinctives de 18 pouces et de pneus tout-terrain. En matière de puissance, il propose 295 chevaux (au lieu de 284) lorsqu’il utilise du carburant super.

Sur le toit, le VUS dispose d’un porte-bagages pouvant supporter jusqu’à 100 kg. Les modèles Rock Creek bénéficient aussi de caméras à vision panoramique tout-terrain et d’une galerie de toit tubulaire. La déclinaison est livrable en trois couleurs extérieures monochromes et une combinaison extérieure bicolore qui ajoute au style aventurier.

L'intérieur de Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 Photo : Nissan

L’habitacle du Nissan Pathfinder 2023

Il y a un sentiment de robustesse à bord du Pathfinder. Son format a pris du galon et offre ainsi amplement d’espace pour les adultes aux trois rangées, bien que le siège arrière puisse être un peu difficile d’accès. Vous avez le choix d’une configuration à sept ou à huit places. Il y a une console centrale entre les sièges de la deuxième rangée. Elle est assez facile à retirer.

La visibilité est excellente avec de grands rétroviseurs. La position de conduite aide également, avec de nombreux réglages et des commandes faciles à atteindre. Lesdites commandes elles-mêmes sont également simples. Nous saluons par ailleurs la présence de boutons et de molettes faciles à utiliser.

Le retour à l’aventure signifie aussi quelques compromis sur le confort. Les sièges sont assez fermes, comme la conduite. Nous avons trouvé les sièges à l’avant un peu plat de sorte que le confort peut diminuer après une de longues heures au volant.

Détail intérieur du Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 Photo : Nissan

Technologie et sécurité du Nissan Pathfinder 2023

On retrouve chez Nissan des points communs avec beaucoup de véhicules du segment. Notre modèle était équipé du système d’aide à la conduite ProPilot Assist de Nissan. Il comprend un régulateur de vitesse adaptatif et un système de centrage dans la voie. Le régulateur de vitesse adaptatif est lié à la navigation, de sorte qu’il peut ralentir avant un virage.

Notre principal reproche à propos de la technologie est son côté très intrusif. Nous avons eu, durant toute notre semaine d’essai, l’impression qu’une maîtresse d’école regardait toujours par-dessus notre épaule. Pour chaque petite dérogation au Code de la route, il y a un système qui sonne, qui vibre, ou une autre alarme qui vous irrite le tympan. C’est extrêmement épuisant. Oui à la sécurité, mais chez Nissan on se sent en dictature.

Il y a aussi du travail à faire avec le système de commandes vocales. On doit les prononcer lentement et avec précision pour que ça fonctionne.

Notre véhicule était aussi équipé d’Android Auto et de l’intégration sans fil pour Apple CarPlay, bien que nous ayons rencontré quelques problèmes avec ce dernier. Un tapis de recharge sans fil pour cellulaires est pratique, mais le Pathfinder aurait besoin de quelques ports USB supplémentaires pour éviter d’avoir à partager le temps de recharge entre les appareils des passagers.

Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 de haut Photo : Nissan

Versions et configurations du Nissan Pathfinder 2023

Il n’y a pas moins de six versions du Pathfinder. Le modèle Rock Creek se situe dans le milieu de gamme de la famille. Vous avez le modèle S d’entrée de gamme suivie de la variante SV qui ajoute quelques aides à la conduite. Vient ensuite la proposition Rock Creek qui, au-delà de son style hors route, ajoute une touche de robustesse.

Ça se poursuit avec la version SL qui propose la reconnaissance des panneaux de signalisation, un revêtement en cuir, un siège du conducteur amélioré, des réglages électriques pour le siège du passager, des sièges arrière chauffants, la recharge sans fil pour cellulaires, la navigation et un écran tactile de neuf pouces.

Le modèle Platinum coche à peu près toutes les cases avec des sièges en cuir matelassé, un éclairage ambiant, des réglages électriques pour le volant, des rétroviseurs latéraux rabattables électriquement, des jauges à affichage numérique, des sièges avant ventilés, une garniture intérieure en métal bronze et un coussin gonflable monté sur le siège central avant, entre autres.

L'avant de Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 Photo : Nissan

Configuration mécanique du Nissan Pathfinder Rock Creek 2023

À la base, la version Rock Creek profite de la même configuration mécanique que les autres modèles de la famille avec un V6 atmosphérique de 3,5 litres. Cette version développe 295 chevaux et 270 lb-pi de couple. Cela représente 11 chevaux et 11 lb-pi de couple supplémentaires par rapport au Pathfinder de base. C’est la même puissance que l’on trouve chez le cousin Infiniti QX60.

Cette puissance est plus que suffisante pour motiver le Pathfinder, et la boîte automatique à neuf rapports est une nette amélioration par rapport à la @$ % & de boîte CVT de l’ancien modèle.

Design extérieur de Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 Photo : Nissan

Comment se conduit le Nissan Pathfinder 2023 ?

Vous ne tomberez pas à la renverse au volant du Pathfinder. D’abord, il y a un certain sentiment de lourdeur. Les performances du V6 sont à peu près équivalentes à celles des autres modèles dans ce segment. La boîte de vitesses peut se montrer réticente à rétrograder en montée, mais la plupart du temps, elle passe les vitesses en douceur et de manière discrète. Les performances de freinage sont également moyennes. Dans les virages, le Pathfinder se montre calme et stable.

Avec l’ensemble de remorquage, vous serez en mesure de remorquer des charges de 6000 livres ; sinon, on parle de 3500.

Notre semaine d’essai s’est terminée avec une consommation moyenne de 12 litres aux 100 km, ce qui est aussi assez représentatif de ce segment.

Logo de Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 Photo : Nissan

Les prix du Nissan Pathfinder Rock Creek 2023

Le prix de base pour un modèle Rock Creek est de 51 998 $. Notre peinture deux tons et trois couches ajoute 300 $ à la facture. En ajoutant les 1920 $ de frais de transport et de préparation, nous sommes à 54 218 $. Une fois de plus, c’est le prix à payer pour ce genre de véhicule dans ce segment.

Le mot de la fin

Il faut féliciter Nissan qui a ramené le Pathfinder dans le droit chemin. La dernière génération se cherchait une vocation. Elle était à mi-chemin entre une solution à la fourgonnette et un VUS sans âme. Ce plus récent modèle a retrouvé son goût pour l’aventure et maintenant les gens savent ce qu’ils vont acheter. Son ancien style étrange est maintenant affirmé. On trouve même un petit quelque chose de Land Rover.

Le VUS est raisonnablement spacieux et agréable à conduire. Nissan l’a doté de nombreuses technologies embarquées et d’aides à la conduite. Dans l’ensemble, un beau résultat.

Ce Pathfinder s’adresse d’abord et avant tout à ceux qui veulent profiter d’un VUS confortable et relativement spacieux avec un style qui fera l’envie de vos voisins. Il ne s’adresse pas à ceux qui recherchent une expérience au volant.

Points forts Un style qui se démarque

Un style qui se démarque Un bon confort

Un bon confort Un bon système intégral Points faibles Des aides à la conduite TRÈS intrusives

Des aides à la conduite TRÈS intrusives Une direction lourde

Une direction lourde Système de commande vocale à améliorer

Nissan Pathfinder Rock Creek 2023, arrière Photo : Nissan

Les concurrents du Nissan Pathfinder 2023

Chevrolet Traverse

Ford Explorer

Jeep Grand Cherokee L

Kia Sorento

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Essais routiers et évaluations Experts 2 essais routiers Consommateurs