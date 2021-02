Le Nissan Pathfinder 2022 est enfin dévoilé. Rendez-vous après l’hiver pour un essai routier complet.

Dire que le Nissan Pathfinder était mûr pour du changement est un euphémisme. La version actuelle est en service depuis l’année-modèle 2013, ce qui veut dire qu’elle a atterri sur nos routes au milieu de 2012. C’est long, très long même, surtout au sein d’une catégorie où la concurrence procède à des changements chaque trois ans environ. Heureusement, l’attente va prendre fin cet été avec l’arrivée du Pathfinder 2022, le modèle de cinquième génération qui vient de nous être présenté… de manière virtuelle, bien entendu !

Un essai routier en bonne et due forme va nous en dire plus sur cette nouvelle mouture, mais en attendant ce moment quelque part au début de l’été, voici les détails qui nous ont été livrés par Nissan Canada.

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, profil

Nouveau, d’un bout à l’autre

Au premier coup d’œil, on peut dire que le Nissan Pathfinder délaisse la timide silhouette du modèle sortant au profit d’un look plus aventurier. La portion avant revêt toujours cette grille de calandre en « V », mais on dénote un subtil clin d’œil au tout premier Pathfinder des années 80 avec ces trois petites ouvertures au bout du capot. Les blocs optiques, quant à eux, ne sont pas sans rappeler ceux intégrés au bouclier du grand frère, le Nissan Armada. Tant les phares de jour (ceux du haut) que les phares font appel aux diodes électroluminescentes, et ce, sur toutes les livrées du nouveau VUS à trois rangées. Comme c’est le cas pour la plupart des autres modèles Nissan, le Pathfinder sera livrable en quatre niveaux de finition ; S, SV, SL et Platine.

De profil, la nouvelle cuvée délaisse la fenestration continue jusqu’à l’arrière au profit d’un style plus « robuste » avec ce pilier C incliné vers l’avant. De plus, comme c’est de mise ailleurs dans la gamme, il est possible de commander le véhicule avec un toit noir contrastant avec le reste du véhicule. En fait, Nissan Canada parle de onze combinaisons de couleurs, dont quatre options à deux tons.

Finalement, la partie arrière change vraiment la donne avec des feux de position amincis, une plaque d’immatriculation intégrée au pare-chocs et un hayon qui arbore fièrement les lettres P-A-T-H-F-I-N-D-E-R. Le nouveau modèle pourra être équipé de jantes de 18 ou de 20 pouces, selon le niveau retenu.

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, arrière

Coup de théâtre mécanique

Sous le capot, les habitués du modèle ne seront pas dépaysés puisque le moteur V6 atmosphérique à injection directe de 3,5 litres de cylindrée est de retour avec une puissance de 284 chevaux et un couple de 259 livres-pieds, mais derrière ce dernier, la boîte de vitesses à variation continue (CVT) a perdu son poste. En effet, la transmission qui fait râler bon nombre de chroniqueurs automobiles — dont votre humble serviteur — a été remplacée par une boîte automatique à neuf rapports, une solution qui devrait en principe améliorer l’agrément de conduite du Pathfinder.

Bonne nouvelle aussi du côté de la motricité, car au nord du 49e parallèle, le rouage intégral intelligent fait partie de l’équipement de série. À l’instar du nouveau Rogue, le Pathfinder hérite lui aussi d’une molette permettant de sélectionner parmi plusieurs modes de conduite (Standard, Sport, Eco, Neige, Sable, Boue/Ornière et Remorquage) sauf que ce dernier en reçoit deux de plus. D’ailleurs, la capacité de remorquage de l’ancien Pathfinder (6000 livres) est maintenue, tandis qu’un dispositif de stabilisation de remorque est livré de série sur toutes les variantes.

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, trois quarts avant

Plus invitant, ce nouveau Pathfinder ?

Il faut l’avouer, s’il y a un aspect grandement amélioré dans les récents modèles Nissan, c’est la qualité de l’habitacle. Et, à première vue, l’histoire se répète à bord du dernier venu. La planche de bord adopte un design plus linéaire, tout le contraire de l’ambiance « berline de luxe » un peu baroque de l’ancien modèle. Les buses de ventilation latérales donnent le ton, tout comme les deux écrans (celui derrière le volant d’une largeur de 12,3 pouces et l’autre, tactile, d’une largeur pouvant atteindre 9 pouces) ou même ce fameux pommeau du levier de vitesses aperçu à bord du nouveau Rogue. L’affichage tête-haute s’invite également à bord, mais seulement à partir du niveau SL avec l’ensemble optionnel Premium.

Pouvant accueillir huit personnes, sept dans le modèle Platine (à cause des deux sièges de type capitaine de la rangée médiane), le Pathfinder 2022 vient aussi avec une troisième banquette de type 60/40 permettant plus de flexibilité pour le rangement. Nissan nous promet également une banquette de deuxième rangée encore plus facile à manipuler grâce au système EZ FLEX, ce dernier s’activant avec un seul bouton. Sans surprise, l’insonorisation du VUS a été retravaillée, notamment par l’utilisation de verre laminé et davantage de matériel pour isoler la cabine.

L’habitacle pourra évidemment être habillé d’une sellerie en tissu, en cuir ou même d’un cuir de haute qualité dans la livrée Platine. Notez également que les sièges, les rétroviseurs latéraux et le volant sont tous chauffants, et ce, à partir du modèle de base.

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, intérieur

Et la technologie, elle ?

De nos jours, même une sous-compacte doit obligatoirement être livrée avec un minimum de technologies. Le Pathfinder, hiérarchie oblige, est bien nanti à ce chapitre. Le système maison Safety Shield 360 est installé sur tous les Pathfinder, proposant du coup une longue liste de systèmes de sécurité. L’assistance à la conduite ProPILOT s’intègre, elle aussi, à tous les niveaux de finition, tandis que le système ProPILOT avec Navi-Link, cette option présente sur le Rogue Platine qui se base sur la navigation pour réduire la vitesse du véhicule à l’approche des courbes et des intersections, notamment, est servi d’office avec le niveau SL.

Le Pathfinder 2022 comprend également les systèmes Apple CarPlay sans fil et Android Auto – la version sans fil s’en vient nous dit-on —, ainsi que les services NissanConnect avec la connexion internet sans fil. On compte aussi parmi les gadgets offerts la recharge par induction d’un appareil intelligent, une chaîne audio Bose à 13 haut-parleurs, et bien plus encore.

Mais, le test ultime aura lieu lorsqu’il fera plus beau, dehors. Nissan Canada prépare l’arrivée de cette nouvelle mouture pour l’été. Ça tombe bien, car l’alignement de la marque en avait bien besoin.