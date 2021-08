Auto123 y va d’un premier essai du Nissan Pathfinder 2022.

Kingston, ON – Le vénérable Pathfinder avait cruellement besoin d’être remis au goût du jour. Nissan, son constructeur, l’a enfin renouvelée et, l’hi-ver dernier, il nous l’a présenté, mais de façon virtuelle. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et le temps froid a fait place à la canicule, signe de l’arrivée (enfin !) de cette nouveauté sur nos routes. Il n’en fallait pas plus pour que nous prenions le volant pour découvrir de quel bois se chauffe la cinquième génération de cet auguste utilitaire nippon.

L’aile canadienne de Nissan a convié quelques membres de la presse auto-mobile locale dans la région de Kingston, en Ontario, pour nous exposer aux nouveaux attributs qui distinguent le Pathfinder de ses rivaux. Ce nom ré-sonne sûrement fort dans les oreilles des moins jeunes, puisque ce 4x4 a fait ses débuts dans les années 80. À cette époque, les véhicules utilitaires sport offraient autant de raffinement qu’une vulgaire camionnette de travail. Mais près de quarante ans plus tard, les choses ont beaucoup changé. Le Pathfin-der est nettement plus luxueux et confortable que ne l’était sa première géné-ration.

La robustesse comme toile de fond

Comme son ancêtre, ce nouveau venu tente de projeter une image de robustesse. On a pu le constater en février, lorsque Nissan a levé le voile sur sa nouvelle mouture. Le Pathfinder 2022 adopte une silhouette plus proche de celle des 4x4 traditionnels, notamment avec son pilier « C » incliné vers l’avant sur ses flancs. À l’avant, les habitués de la marque ne seront pas dé-paysés non plus. La grille en « V » occupe la majeure partie du bouclier, entre les blocs optiques qui paraissent taillés au couteau. Les plus observa-teurs auront d’ailleurs remarqué la similitude avec le faciès du gros Armada.

La première impression retenue de notre essai à Kingston va dans le même sens. Le Pathfinder ne sera plus aussi effacé dans la circulation dense que le modèle qu’il remplace. Ce dernier était un peu trop anonyme aux yeux de certains — et je m’inclus dans ce groupe. L’année-modèle 2022 ajoute une option appréciée que le constructeur offre déjà pour d’autres modèles : la possibilité de coiffer ce VUS d’un toit noir, ce qui ajoute un contraste de couleur intéressant.

Avec les jantes de 20 pouces, le Pathfinder Platine (la version haut de gamme dont nous avons fait l’essai) s’est beaucoup fait remarquer, du moins si je me fie aux regards des piétons et des automobilistes croisés sur mon chemin.

La techno comme thème principal à l’intérieur

Plus tôt cette année, les premières photos officielles de Nissan montraient une planche de bord qui était à des années-lumière de la précédente. Cette impression s’est confirmée à Kingston. La présentation plus ramassée de l’in-térieur va de pair avec le nouveau look plus affirmé de l’extérieur. La présen-tation des deux écrans ne remportera toutefois pas de prix de design. En re-vanche, cette réorganisation de l’environnement du conducteur est plus facile à vivre, notamment avec les commandes de la climatisation améliorées, le pavé de recharge par induction sur la console centrale, le levier de vitesses « à la Rogue » et cette molette de sélection du mode de conduite qui est si facile à utiliser.

Et que dire du volant à base aplatie implanté dans presque tous les nouveaux modèles de la marque, dont celui-ci ? Je me dois de remercier le constructeur au nom des amateurs de conduite, car ce volant se prend bien en main. Mais les commandes qui y sont intégrées sont plus ardues à utiliser à cause de la hiérarchie complexe des menus qu’impose l’écran d’information. De toute manière, on devrait toujours utiliser l’ordinateur de bord auquel il est lié lorsque le véhicule est immobilisé.

Même s’il y a encore quelques composantes de plastique bon marché ici et là, il règne la même impression de qualité améliorée que nous avons observé dans le plus récent Rogue. Nissan se devait de rehausser son jeu à ce point de vue. Les sièges en cuir sont confortables aux deux premières rangées, mais à l’avant, un peu plus de support ne ferait pas de tort. Et comme promis, le rangement est l’une des qualités du Pathfinder, tout comme la flexibilité — le nom le dit — du système EZ-Flex, qui facilite l’accès aux places de la troisième rangée. Et c’est tant mieux. Car n’allez pas croire que cette ban-quette est aussi accueillante que celle qui est au centre. Au moins, c’est mieux que dans la version précédente.

Plus inspirant le Pathfinder?

Le V6 de 3,5 litres n’a pas changé, mais il ne travaille plus de concert avec une boîte de vitesses automatique à variation continue pour acheminer sa puissance aux quatre roues motrices. Non. Nissan fait désormais usage d’une nouvelle boîte à neuf rapports, qui servira aussi au nouveau Frontier attendu plus tard cette année.

Nissan, qui est un des plus grands défenseurs des boîtes à variation continue de l’industrie, affirme que ce changement de technologie améliorera la con-sommation de carburant du Pathfinder de 2 %; un gain minime, mais un gain quand même !

Là où cette boîte automatique se montre prometteuse, c’est au chapitre de l’agrément de conduite. On ne parle pas d’une révolution, mais au moins les accélérations sont mieux étagées et le 6-cylindres n’a plus besoin de tourner à haut régime longtemps lorsque le pied droit en redemande. Les reprises sur l’autoroute se montrent plus agréables aussi, la boîte de vitesses rétrogradant tout simplement au bon rapport pour mieux propulser le véhicule. Lors de notre essai, on a vite oublié les critiques associées à l’ancienne boîte automa-tique.

En revanche, il est clair que la nouvelle boîte automatique a été calibrée pour réduire les arrêts à la pompe. En mode Auto (le mode par défaut), le Pathfinder se montre lent à réagir. Il faut donc appuyer plus fort sur la pédale de droite pour obtenir un semblant de performance. En utilisant le mode Sport, c’est mieux, mais ne vous attendez pas à battre des records sur un cir-cuit ! De toute façon, la vocation de ce véhicule est toute autre. Il est destiné, avant tout, à transporter votre famille en toute sécurité avec un haut niveau de confort. Et cela, il le fait très bien.

Malgré tout, le Pathfinder est un brin plus aiguisé que le modèle sortant. Par exemple, la direction se raidit lorsque le mode Sport est sélectionné, tandis que la suspension raffermie et les pneus plus larges rendent la conduite plus sûre. Sur un chemin de gravier, je me suis même surpris à faire déraper ce véhicule, tel un bolide de rallye. Pas mal pour un utilitaire de cette taille !

Côté consommation, j’ai maintenu une moyenne d’un peu plus de 11 litres aux 100 km. Cette cote, se retrouve donc à mi-chemin entre les 11,6 L an-noncés par ÉnerGuide pour la conduite en ville et la cote moyenne de 10,5 L. Avec une conduite plus tranquille, cette cote moyenne paraît attei-gnable à condition, par exemple, de ne pas trop charger le véhicule ou de remorquer une roulotte. Après tout, le poids demeure l’ennemi numéro un de la consommation.

Le mot de la fin

Le Nissan Pathfinder se retrouvait à la croisée des chemins. Nul besoin de le répéter. Une refonte était obligatoire et, heureusement, le constructeur lui a apporté des correctifs nécessaires : une nouvelle boîte de vitesses plus dis-crète, une apparence plus robuste et l’intégration de toutes ces technologies à bord. Pour attirer la clientèle de se segment, il faut supplanter ou, à tout le moins, égaler la concurrence. Le Pathfinder 2022 y arrive assurément et, du coup, il est de retour dans le peloton de tête.

