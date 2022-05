Chez Nissan, la performance a un nom : NISMO (Nissan Motorsports). Avec l’électrification, certains se sont demandé à quoi allait ressembler l’avenir de cette division. La compagnie a répondu avec la Leaf NISMO RC, un concept au style spectaculaire qui a surtout servi de voitures de tête lors de la présentation de différentes courses.

Et bien, la compagnie semble avoir de la suite dans les idées, car Guillaume Cartier, le président de Nissan Europe, a confirmé au groupe Top Gear qu’il y aurait, à l’avenir, des versions NISMO très performantes de modèles électriques. On ne connaît toutefois pas l’identité du premier modèle qui va profiter de ce traitement revu pour la cause.

« NISMO est un atout que nous avons et c’est un élément que nous voulons revitaliser. À la question “Aurons-nous droit à des modèles portant le nom NISMO ?”, la réponse a été claire : “Oui”.

Guillaume Cartier a indiqué que les créations électriques portant les lettres NISMO verraient leur suspension et leur groupe motopropulseur être retouchés, une recette similaire au traitement qui est appliqué aux modèles munis d’un moteur à essence.

Et ce n’est pas de la poudre aux yeux ; l’approche sera sérieuse et elle va nécessiter un certain investissement pour s’assurer que la performance sera au rendez-vous, a expliqué Guillaume Cartier.

Photo : Nissan La Nissan Leaf NISMO RC, sur la piste

La compagnie pourra toujours s’appuyer sur ce qu’elle a fait avec la Leaf NISMO RC. Cette dernière propose une configuration à deux moteurs électriques de 161 chevaux. Avec la traction aux quatre roues, le modèle est capable d’atteindre 100 km/h en seulement 3,4 secondes.

De plus, François Bailly, le vice-président directeur de la planification de produits Nissan pour la région AMIEO (Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie), a récemment exprimé son intérêt pour la construction d’une sportive électrifiée et équipée des batteries à l’état solide, présentement en développement chez ce constructeur. Il a toutefois indiqué que ce projet n’était pas la priorité absolue pour le moment.

Nissan dispose actuellement d’un prototype pour sa batterie à l’état solide. Un modèle de production utilisant cette technologie devrait se pointer en 2028, selon ce que rapporte Nissan.

C’est encore loin, soyons prudents.

D’ici là, soit à partir de 2023, Nissan prévoit d’introduire uniquement des véhicules électrifiés en Europe. Ces modèles remplaceront à terme les modèles actuels à moteur thermique. D’ici 2026, le constructeur souhaite que 75 % de ses ventes en Europe soient l’affaire de modèles électrifiés.

Aux États-Unis, l’usine Nissan de Canton, au Mississippi, commencera à construire deux véhicules électriques en 2025. L’un d’eux portera la marque Nissan, l’autre sera un produit Infiniti. Les groupes de batteries de ces véhicules proviendront également de cette usine.