Ajoutez la province du Nouveau-Brunswick à celles du Québec et de la Colombie-Britannique sur la liste des administrations qui octroient des subventions à l’achat d’un véhicule électrique neuf.

Le programme provincial est actif depuis la semaine dernière pour les Néo-Brunswickois qui font l’acquisition d’un véhicule électrique admissible (la province s’en remet à la liste de Transports Canada).

« Nous nous sommes engagés dans notre Plan d’action sur les changements climatiques à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ce programme nous aidera à continuer non seulement à atteindre, mais à dépasser nos objectifs en matière d’émissions. Le programme rendra les véhicules électriques plus abordables afin que plus de gens puissent participer à la réduction de nos émissions reliées au transport. »

- Gary Crossman, ministre de l’Environnement et des Changements climatiques