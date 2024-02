Les consommateurs canadiens achètent de plus en plus de véhicules électriques et hybrides rechargeables. La transition vers la mobilité électrique est bien entamée. Cependant, cette transition a un coût pour les contribuables, sous forme du programme iZEV du gouvernement fédéral. Oui, il y a des économies qui se réalisent ailleurs, mais la réalité demeure.

En 2023, les remises provenant d’Ottawa ont atteint 712,6 millions, soit près du triple de 2022, où 260 millions avaient été attribués en subventions. Le programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission IZEV (Incentives for Zero Emission Vehicles) est un succès.

Rappelons que le gouvernement fédéral accorde jusqu’à 5000 $ à l’achat d’un véhicule électrique ou d’un modèle hybride rechargeable dont l’autonomie est d’au moins 50 km (la subvention est de 2500 $ autrement).

Un Kia EV6, au Québec Photo : D.Boshouwers

Plusieurs autres provinces, au premier rang desquelles le Québec et la Colombie-Britannique, ont également mis en place des programmes permettant aux acheteurs de véhicules de bénéficier de remises sur l'achat ou la location de VÉ.

En 2023, les incitatifs ont permis aux constructeurs de vendre 146 000 véhicules « zéro émission », soit une augmentation de 150 % par rapport à 2022.

Au pays, le pourcentage des ventes de ce type de véhicules oscille autour de 12 % ou 13 %. En Colombie-Britannique et au Québec, on a dépassé le cap des 20 %, en raison des rabais supplémentaires.

À noter qu’on a commencé à voir des petites réductions dans les rabais offerts, sans que cela affecte la demande. Malgré tout, le programme devra prendre fin un jour ou l’autre, car l’État ne peut subventionner indéfiniment l’industrie automobile.

En 2024, on devrait assister à une hausse des subventions, car on anticipe une augmentation des ventes de modèles électrifiés. Les raisons sont simples ; de plus en plus d’acheteurs sont prêts à faire le saut alors que de plus en plus de nouveaux modèles atteignent le marché.

En ce moment, un peu plus de 50 véhicules appartenant à 25 marques sont admissibles aux rabais. Rappelons que les voitures de plus de 65 000 $ et les VUS de plus de 70 000 $ sont exclus de cette liste.

Pour ce qui est des constructeurs, c’est sans surprise Tesla qui a le plus profité des rabais, ses véhicules ayant permis des économies de 217,8 millions aux acheteurs. Hyundai, qui a cinq modèles admissibles (dont trois tout électriques), a terminé deuxième avec 83,4 millions. Toyota et Chevrolet, à 72,6 millions et 66,7 millions, suivent dans l’ordre, comme le rapporte le site Automotive News Canada.

Pour le moment, le programme iZEV, qui a vu le jour en 2019, est prévu jusqu’en mars 2025, ou jusqu’à l’épuisement des fonds. En 2022, on lui avait alloué une somme additionnelle de 1,7 million, jusqu’en 2025. Le gouvernement a toujours le loisir d’ajouter de l’argent ou de repousser la date limite de sa terminaison.