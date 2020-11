Un plus gros moteur pour les Ford Mustang et F-150 ?

Ford n’a pas annoncé l’arrivée d’un plus gros moteur pour ses modèles Mustang et F-150. Ainsi, ce qui suit demeure de la pure spéculation. Cependant, elle repose sur un certain fondement.

En fait, c’est le président du syndicat des travailleurs automobiles canadiens (Unifor) qui a laissé entendre que la compagnie pourrait travailler sur un nouveau moteur de 6,8 litres et que celui-ci serait utilisé avec des versions de la Mustang et de la camionnette F-150.

Le président en question, Jerry Dias, a fait mention d’un moteur de 6,8 litres lors d’une conférence de presse tenue le 23 septembre dernier en disant que le bloc en question serait construit à l’usine ontarienne de Windsor.

« Ford s’est engagé à fournir les nouveaux moteurs 6,X litres à l’usine de Windsor, ainsi qu’à garantir l’assemblage des moteurs de 5 litres et l’usinage des composants actuels à l’usine d’Essex, ainsi que tous les dérivés », selon le communiqué de presse du syndicat.

Photo : D.Rufiange Ford Mustang GT 2020

La formulation « 6.X litres » peut aussi laisser croire que le bloc en question pourrait prendre différentes tailles.

Toujours en spéculant, est-ce qu’un gros V8 de 6,8 litres pourrait aussi servir la version Raptor du Ford F-150, question qu’elle puisse se mesurer au nouveau Ram TRX que nous avons essayé la semaine dernière ?

Bref, l’heure est à la spéculation. Nous allons suivre ce dossier de près.