Nouveau rappel Takata pour 10 millions de véhicules

Le scandale des coussins gonflables Takata, responsable du plus important rappel de l’histoire de l’automobile, connaît probablement son dernier chapitre cette semaine avec un dernier rappel massif de véhicules, soit quelque 10 millions d’unités.

On parle du dernier chapitre, oui, car cette campagne est la dernière d’une série prévue pour réparer toutes les unités qui étaient défectueuses dans le cadre d’une entente que la firme avait acceptée en 2015. Takata n’est plus, mais ses actifs ont été rachetés par une compagnie qui porte aujourd’hui le nom de Joyson Safety Systems.

Le plus incroyable concernant ce plus récent rappel, c’est qu’il vise à remplacer des unités défectueuses qui avaient été volontairement installées à bord de véhicules qui faisaient l’objet de rappels pour le même problème. En fait, la compagnie avait cherché à éteindre des feux en instant des modules neufs présentant les mêmes failles, sachant que ces derniers n’avaient pas tendance à exploser lors de leurs premières années d’utilisation. On repoussait le problème vers l’avant.

Ce n’est en effet qu’avec des années d’exposition à la chaleur et à l’humidité que les coussins avaient tendance à exploser, envoyant aux passages des pièces métalliques aux visages des occupants. Rappelons que près de 25 décès ont été enregistrés à travers la planète en raison de ce problème, sans compter le nombre de blessés.

Le rappel effectué aujourd’hui concerne les produits de 14 constructeurs, dont Honda, FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Ford, General Motors, Mitsubishi, Mada, Nissan et BMW, notamment. Certains manufacturiers ont déjà précédé au rappel de leurs unités, dont Subaru avec 500 000 modèles. Dans son cas, on parle de véhicules 2003 à 2014, dont certains Forester, Baja, Impreza, WRX, Legacy et Outback.

Les constructeurs vont tranquillement annoncer quels véhicules sont rappelés au cours des prochaines semaines. Sur le site américain de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), les propriétaires peuvent entrer le numéro d’identification de leur véhicule afin de savoir si ce dernier est affecté.

Depuis le début de la saga Takata, quelque 34,6 millions de coussins ont été remplacés, mais on estime que 12,8 millions d’unités défectueuses sont toujours à bord de véhicules en circulation.