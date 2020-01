Percée majeure de GM concernant le freinage avec remorque

General Motors (GM) croit avoir développé une technologie qui va faire école dans l’univers du remorquage, du moins avec camionnettes grand public. Le système concept eBoost Trailer Brake permet à un modèle qui remorque une charge d’arrêter dans les mêmes distances que s’il roulait à vide.

Concrètement, à une vitesse de 100 kilomètres-heure, on parle d’une réduction de 40 pieds de la distance de freinage avec un poids de 9000 livres à l’arrière. C’est énorme !

« L’industrie met beaucoup d’accent sur la capacité de remorquage, mais l’expérience globale de remorquage est aussi importante. Pour chaque côte qui est gravie, il y en a une à redescendre. » - Tim Herrick, vice-président des produits à l’échelle globale chez GM

La technologie développée fonctionne de la façon suivante. Le véhicule communique avec la remorque via le système de câblage déjà existant entre les deux. La remorque est aussi pourvue de freins et de pneus améliorés. Un logiciel s’occupe de la coordination du freinage afin que ce dernier soit plus efficace.

Le hic, c’est que pour l’instant, aucune remorque sur le marché n’est équipée pour être en mesure d’exploiter cette nouvelle technologie. GM a la ferme intention de travailler de pair avec des partenaires afin de rendre l’équipement nécessaire accessible à de futures remorques afin que son système eBoost Trailer Brake puisse être exploité.

Une chose à la fois, comme dirait l’autre. Si la technologie est aussi prometteuse qu’elle en a l’air, vous pouvez être certains qu’on verra des fabricants de remorques s’ajuster assez rapidement.