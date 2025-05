Hyundai Canada a annoncé cette semaine le lancement d’une aventure ambitieuse. Ce qui porte le titre officiel de « La traversée du Canada en VÉ Hyundai » sera un périple de plus de 15 000 km qui mènera un courageux conducteur de Markham, en Ontario, jusqu’aux rives de l’océan Arctique, au volant d’un Hyundai Ioniq 5 2025, un modèle 100 % électrique, rappelons-le.

Le départ de cette expédition a eu lieu hier, le jeudi 24 avril, depuis le siège social de Hyundai Canada à Markham. Le véhicule électrique traversera cinq provinces et deux territoires canadiens pour atteindre le hameau de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Patrick Nadeau et le Hyundai Ioniq 5, lors du jour un de son aventure | Photo : Hyundai

Au volant de l’Ioniq 5, Patrick Nadeau. Si vous connaissez ce nom, c’est peut-être parce que ce passionné de véhicules électriques entreprend ce voyage après avoir déjà parcouru le trajet du Québec au Mexique avec son propre Ioniq 5 en 2022. Cette précédente aventure avait suscité un vif intérêt et démontré le potentiel des véhicules électriques pour les longs trajets.

Bien sûr, il y aura des défis : trouver des bornes de recharge au milieu de nulle part, des routes qui ressemblent à des pistes de ski en été, et des horaires de traversiers qui changent plus vite que la météo. Mais Hyundai Canada et Patrick Nadeau vont nous tenir au courant de tout cela sur les réseaux sociaux, avec même un documentaire à la clé.

L’espoir sur roues

En parallèle, en collaboration avec L’espoir sur roues de Hyundai, Patrick Nadeau créera du contenu en réalité virtuelle pour les jeunes patients atteints de cancer dans les hôpitaux canadiens, leur permettant ainsi d’explorer virtuellement l’Arctique.

Le Hyundai Ioniq 5 2025 Preferred avec l’ensemble Ultimate | Photo : Hyundai

Le véhicule utilisé pour cette expédition est un Hyundai Ioniq 5 2025 Preferred avec l’ensemble Ultimate. Seules des modifications mineures, comme un habillage personnalisé et l’ajout d’une tente de toit, ont été apportées au véhicule. Patrick Nadeau souligne sa confiance en la capacité du véhicule à atteindre sa destination en toute sécurité, basée sur son expérience personnelle avec son propre Ioniq 5.

Le Hyundai Ioniq 5 est un véhicule électrique reconnu, ayant remporté plusieurs prix prestigieux, dont Voiture mondiale de l’année, Voiture électrique mondiale de l’année et Design mondial de l’année en 2022. La version 2025 du Ioniq 5 a été mise à jour avec une batterie de 84 kWh offrant une autonomie allant jusqu’à 504 km.

Pour suivre l’aventure de Patrick Nadeau, Hyundai Canada invite le public à consulter ses pages Facebook, YouTube et Instagram.