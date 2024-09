Pirelli et Bosch travaillent sur un pneu plus intelligent

Pirelli et Bosch collaborent sur le développement d’un pneu doté de capteurs intégrés qui peuvent transmettre des données directement aux ordinateurs de bord des véhicules.

Ces pneus améliorés grâce à un logiciel offriront « plus de sécurité, de confort et de durabilité, ainsi qu’une meilleure dynamique de conduite », ont déclaré les deux entreprises.

Voilà qui marque une autre étape dans la recherche et la quête constantes des fabricants de pneus pour l’amélioration de leurs produits. On oublie souvent de le mentionner, mais les avancées réalisées au cours des 25 dernières années ont été tout à fait extraordinaires.

Selon les deux entreprises, les améliorations promises seront possibles grâce à l’exploitation des données fournies par les pneus, qui permettront d’affiner les fonctions contrôlées par le logiciel en fonction des conditions routières.

Pirelli et Bosch ont déjà démontré ce concept avec les pneus de la Pagani Utopia, qui utilise une version spécialement développée du Pirelli P Zero Trofeo RS. Ce dernier possède des capteurs intégrés qui se connectent à un système de contrôle de la stabilité fourni par Bosch, ainsi qu’aux systèmes ABS et de contrôle de la traction, afin de mieux maîtriser les 852 chevaux générés par le V12 biturbo de 6,0 litres de l’Utopia.

Car voilà un enjeu de nos jours ; la gestion de la puissance des modèles (essence, mais également électrique en raison du couple instantané) par les pneus.

Et au fur et à mesure que les véhicules deviennent plus frugaux ou totalement électriques, l’usure des pneus devient une part plus importante de leur impact global sur l’environnement. Alors que Pirelli se tourne vers les logiciels pour renforcer la durabilité, certains fabricants de pneus rivaux se concentrent sur l’utilisation de nouveaux matériaux.

En 2023, par exemple, comme le rapporte le site Motor Authority, Continental a discuté de la fabrication de pneus à partir de balles de riz et de bouteilles en plastique afin d’atteindre l’objectif de fabriquer tous ses pneus à partir de matériaux durables d’ici 2050. Bridgestone fabrique déjà des pneus avec du caoutchouc provenant d’un arbuste du désert appelé guayule, originaire du sud-ouest des États-Unis.

On a déjà fait mention dans ces pages des pneus sans air qui deviendront aussi une réalité. Sans pression d’air, les crevaisons, les éclatements et les dommages aux flancs ne représenteraient plus un problème, ce qui fait que les pneus pourraient durer plus longtemps.