D’autre part, voyant la disponibilité restreinte de nouveaux véhicules, d’autres consommateurs pourraient investir alors plus d’argent dans l’entretien de leur véhicule actuel et cela pourrait inclure des pneus neufs. Ces facteurs pourraient alors influer la vente, la popularité et la disponibilité des pneus sur le marché.

Cette année, en 2022, la situation est différente. Au départ, les ventes de véhicules neufs ne sont pas aussi vives à cause d’un manque de pièces, surtout électroniques. Ce qui veut dire que plusieurs consommateurs qui ont besoin d’un véhicule plus récent se tourneront peut-être vers des véhicules (plus ou moins) légèrement usagés qui pourraient nécessiter des pneus moins usés.

La situation n’est pas aussi « dramatique » qu’en automne alors que de nouveaux pneus d’hiver s’imposent. Et elle n’est pas aussi pressante vu qu’il n’y a pas de date précise pour monter ses pneus d’été (comme cela se produit au Québec en décembre pour les pneus d’hiver). Mais, pour ceux qui aiment bien se sentir plus rassurés avec des pneus neufs, les semaines qui suivent peuvent devenir plus pressantes.

Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons pour 2022 au Canada . Aujourd’hui, les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les voitures.

Mais alors, quel pneu choisir?

Au départ, mettons une chose au clair. Pour bien des consommateurs, les pneus sont un « mal nécessaire ». Les autos ont besoin de pneus. Mais il ne faut pas se lancer sur n’importe lequel pneu (surtout usagé!) au prix le plus abordable. Comme je l’écris depuis des années, souvenez-vous que votre vie et celle de vos passagers (incluant vos enfants) reposent sur quatre points de contact avec le sol (la route), chacun à peine plus grand que la paume de votre main! Y avez-vous déjà pensé à 120 km/h? Y avez-vous déjà pensé sous la pluie battante?

Cela étant dit, il peut être difficile de suggérer un pneu, une marque ou un modèle, à un consommateur pour qui un pneu n’est qu’une masse de caoutchouc noire nécessaire à ses déplacements. Au départ, si vous ne connaissez pas le marché, sachez qu’il y a des centaines de marques, modèles et types de pneus sur le marché selon que vous possédiez un véhicule plus abordable, de luxe, de performance ou hors route.

Pensez-y quand vous achetez une voiture ou une camionnette avec de « belles roues sport » qui peuvent s’avérer être des jantes sportives avec pneus à taille basse. C’est beau, mais ça coûte cher de remplacement et ces pneus demandent un certain entretien (vérification régulière de la pression, parallélisme, équilibrage…).

Je couvre le monde des pneus depuis plus de 40 ans et j’en ai vu de l’évolution et des transformations. Si vous n’y connaissez rien, puis-je vous suggérer de ne pas rechercher que « le meilleur pneu possible au plus bas prix possible ». Quoique je pourrais y voir quelques petites objections, je préférerais vous dire de choisir exactement la même marque de pneus du même genre que ceux qui équipent déjà votre véhicule d’usine. Mais ce n’est pas toujours possible.