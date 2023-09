Le poids des batteries des véhicules électriques est trop élevé, c’est une évidence. On sait qu’il devra être réduit. Cependant, que doit-on viser comme objectif ? Et bien, chez Stellantis, on a une idée précise ; le poids des batteries devra être réduit de 50 %.

Stellantis a donc pour objectif de développer des batteries plus légères de moitié afin d’améliorer leur durabilité, entre autres, a déclaré vendredi le chef de la technologie du groupe, Ned Curic.

Dans le cadre de l’inauguration du Centre de technologie des batteries de l’entreprise à Turin, en Italie, il a déclaré que les batteries actuelles étaient « tout simplement trop lourdes », ce qui rendait les véhicules électriques « incompatibles » avec les objectifs de développement durable.

« Ce que j’ai à l’esprit, et c’est un objectif très difficile à atteindre pour mon équipe d’ici l’année 2030, c’est de réduire le poids des batteries d’au moins 50 %. »

Le futur VUS électrique Jeep Recon Photo : Jeep

Il a aussi ajouté quelque chose qui démontre à quel point on nage en terrain inconnu avec ces nouvelles technologies. Il a simplement mentionné qu’il n’avait « aucune idée » de ce à quoi ressemblerait la batterie de l’avenir.

« Nous devrons réfléchir à des matériaux entièrement nouveaux, à une nouvelle chimie, à une nouvelle façon de remplacer ces matériaux lourds, très lourds, par quelque chose de beaucoup plus léger. »

Dans le cadre de ses efforts à long terme pour améliorer les batteries, Stellantis a déclaré qu’elle avait investi 40 millions d’euros (58 millions canadiens) à son centre de technologie des batteries de Turin. Ce dernier va se concentrer sur les essais et le développement en interne de batteries pour les futurs véhicules du groupe.

Une installation similaire pour l’Amérique du Nord est en cours de construction chez nous, à Windsor, en Ontario.

Dernier fait intéressant rapporté par l’agence Reuters, qui s’est intéressée à cette histoire, Ned Curic a déclaré que Stellantis lancerait dans le courant de l’année un véhicule « très abordable. Un véhicule que n’importe quel membre de notre société peut se permettre d’acheter. »

Il n’a cependant pas indiqué dans quelle fourchette de prix ledit véhicule allait se situer.