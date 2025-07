Polestar vient d’annoncer un nouvel investissement de 200 millions USD de la société PSD Investment, propriété de Li Shufu — le fondateur de Geely Holding. Le constructeur de véhicules électriques d’origine suédoise va émettre plus de 190 millions d’actions de classe A (American Depositary Shares), renforçant du même coup son capital.

Li Shufu prend le contrôle de Polestar

Après l’opération, Li Shufu détiendra jusqu’à 66 % de Polestar, par l’intermédiaire de PSD et de la filiale suédoise de Geely, tandis que la participation de Volvo sera réduite, elle, de 18 % à 16 %. Cet apport de fonds arrive à un moment critique : Polestar affronte des difficultés de demande sur le marché des véhicules électriques, au même moment où la concurrence devient de plus en plus rude.

Polestar 3 | Photo : Polestar

Un investissement indispensable

Jusqu’à présent, Polestar a réussi à se financer par des emprunts auprès de différentes banques, sans que Geely ou Li Shufu n’injectent de fonds propres. Cette opération marque donc un changement de politique et un nouvel élan afin d’assurer son activité.

Utilisation des fonds et transformation des actions

Cet investissement, sous la forme d’une transaction PIPE (Private Investment in Public Equity), est destiné à assurer le fonds de roulement de Polestar et à financer ses opérations. PSD Investment prévoit, avant la clôture de l’opération, de convertir 20 millions de ses actions de classe B en classe A afin d’éviter que son pouvoir de vote dépasse 50 %.