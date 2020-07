Lorsqu’il est question des plus populaires voitures de film de l’histoire, la Pontiac Trans Am qui a servi au premier film de la série Smokey and the Bandit fait toujours partie des discussions. Grâce à un concours dont la période de participation se termine le 28 juillet prochain, vous pourriez gagner un exemplaire autographié par le regretté acteur.

Pour ceux qui l’auraient oublié, Burt Reynolds est décédé le 6 septembre 2018 à l’âge de 82 ans. Cependant, sa légende est toujours vivante grâce aux films qui l’ont rendu célèbre, dont bien sûr Smokey and the Bandit. C’est le groupe Dream Giveaway qui vous offre la chance de gagner cette Pontiac Trans Am Bandit magnifiquement restaurée et autographiée par Reynolds lui-même.

Un détail pour les résidents du Québec, toutefois ; vous n’êtes pas admissible au concours. C’est le temps de demander à un de vos amis habitant ailleurs au Canada de vous acheter un billet.

Photo : Dream Giveaway Burt Reynolds avec la Pontiac Trans Am 1979

Pour en revenir à la voiture, le défunt acteur a signé la prise d’air sur le capot. Le véhicule a été authentifié par Pontiac Historic Services. Ce cadeau est officiellement autorisé par la succession de Burt Reynolds. En plus de cette incroyable pièce de collection, le premier prix comprend également 17 500 $ (pour payer les taxes) et un voyage gratuit à Clearwater, en Floride, pour récupérer la voiture.

Cette authentique Pontiac Trans Am Special Edition 1979 est l’une des 9874 fabriquées et elle se présente avec seulement 36 000 miles. Sa restauration a été effectuée par Classic Pontiac Rescue avec des pièces de restauration fournies par Ames Performance Engineering. La Trans Am est équipée de l’ensemble noir et or qui l’a rendu célèbre, d’un toit en forme de T, et de son moteur d’origine. C’est une représentation parfaite du modèle qui a été popularisé au grand écran et l’autographe de Burt Reynolds en fait une pièce unique en son genre.

Pour ceux qui souhaitent participer, il suffit de visiter la page web de Dream Giveaway et de suivre les indications.

Photo : Dream Giveaway Pontiac Trans Am 1979, arrière

Photo : Dream Giveaway Pontiac Trans Am 1979, de haut

Photo : Dream Giveaway Pontiac Trans Am 1979, intérieur

Photo : Dream Giveaway 1Pontiac Trans Am 1979, signature de Burt Reynolds

Photo : Dream Giveaway Pontiac Trans Am 1979, avant