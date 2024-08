Porsche 911 Dakar 2023 - Design extérieur | Photo : D.Heyman

• Porsche a dévoilé la 911 Dakar 2023 lors de l'édition 2022 du Salon de l'auto de Los Angeles.

• Il s'agit d'une version surélevée et renforcée de l'emblématique voiture sport.

• Le modèle sera limité à 2 500 unités pour les années-modèles 2023 et 2024.

Los Angeles, Californie – Porsche continue de planifier les célébrations du 60e anniversaire de la 911 en dévoilant le modèle 911 Dakar 2023, une version rehaussée et renforcée de la populaire sportive qui est prête à conquérir des conditions difficiles, du désert du Sahara aux régions sauvages et glacées de la Scandinavie et du Nord du Canada, et tout ce qui se trouve entre les deux.

En plus de célébrer l'anniversaire de la 911, cette nouvelle itération commémore également les victoires au Rallye Paris-Dakar de 14 000 km en 1986 et 1988, remportées respectivement par les modèles 953 et 959.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Porsche 911 Dakar 2023 - Profil | Photo : D.Heyman

Une Carrera 4 GTS comme point de départ

À la base, la 911 Dakar 2023 prend forme à partir d’une 911 Carrera 4 GTS, avec laquelle elle partage un 6-cylindres à plat biturbo de 3,0-litres développant 473 chevaux et 420 lb-pi de couple, transmis sans surprise aux quatre roues via une transmission PDK à double embrayage à huit rapports.

Donc non, il n'y a pas d'option manuelle. Ce n'est pas que c'était impossible, mais Porsche a expliqué qu'il faudrait procéder à de nombreux réaménagements pour que tout fonctionne et que les coûts étaient prohibitifs pour une voiture dont la production est limitée à 2 500 exemplaires pour les années modèles 2023 et 2024.

Ce qui est différent

Le groupe motopropulseur est vraiment là où s'arrêtent les principales similitudes, car la carrosserie et le châssis ont été profondément remaniés pour donner à cette Dakar la capacité non seulement de survivre à ces environnements difficiles, mais aussi de les conquérir.

Porsche 911 Dakar 2023 - Derrière | Photo : D.Heyman

Le changement le plus évident est la garde au sol. Elle a augmenté de 50 millimètres par rapport à une Carrera C4, et peut s'élever de 30 mm supplémentaires en mode Offroad. Le système fait appel à des amortisseurs plus longs et a été installé sur les essieux avant et arrière, contrairement aux autres modèles 911 qui ne bénéficient que de la suspension avant ajustable. En outre, les ressorts ont été réajustés pour atténuer le choc et assurer la tenue de route sur les terrains accidentés. Au cas où vous vous demanderiez à quel point la Dakar est sérieuse lorsqu'il s'agit de foncer dans les dunes de sable, elle peut maintenir le réglage « niveau élevé » de la suspension à des vitesses allant jusqu'à 170 km/h.

Afin d'assurer une parfaite maîtrise de la route – ou plutôt du sable ou du gravier – Porsche a fait appel à Pirelli pour développer des pneus Scorpion All Terrain Plus sur mesure, avec une bande de roulement de 9 mm, qui permettent d'éliminer toute trace de terre. Ils mesurent 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière, ce qui est inférieur aux pneus de 20 et 21 pouces que l'on trouve sur la C4.

Porsche 911 Dakar 2023 - Roue | Photo : D.Heyman

Les roues plus petites étaient nécessaires pour fournir les flancs épais et résistants requis pour le type d'abus que Porsche attend de cette Dakar. Les jantes elles-mêmes sont en aluminium et ont été conçues pour rappeler celles de la 953. Les pneus A/T sont de série, mais des pneus performance d'été et des pneus neige sont également disponibles.

En plus de la hauteur de caisse plus élevée, le Dakar reçoit des plaques d'acier inoxydable sous les pare-chocs avant et arrière et le long des seuils plus larges, afin de s'assurer que les pierres soulevées n'abîment pas trop la peinture. Les pare-chocs avant, quant à eux, ont été redessinés pour réduire le porte-à-faux avant et améliorer les angles d'approche et de départ.

Alors que le mode Offroad permet de progresser sur des terrains plus lents et accidentés, le tout nouveau mode Rallye est réglé pour permettre une progression stable sur des surfaces plus rapides. Il offre une puissance plus importante à l'arrière et un plus grand patinage des roues, ce qui facilite la conduite sur votre chemin de campagne préféré. Quel que soit le mode de conduite, les quatre roues directrices de série et le système Torque Vectoring Plus vous assurent une stabilité accrue.

Porsche 911 Dakar 2023 - Siège | Photo : D.Heyman

À l'intérieur, les amateurs attentifs constateront que les sièges arrière sont absents, ce qui est la seule façon d'obtenir cette Dakar. L'installation de la suspension arrière réglable en hauteur a nécessité l'enlèvement des sièges arrière, et pour les voitures destinées au marché européen, il existe une option d'arceau de sécurité qui n'aurait pas beaucoup de sens si elle était jumelée à ces deux sièges arrière. Oui, la 911 est traditionnellement connue pour être une 2 + 2, mais étant donné qu'elle est conçue pour des performances légères (il y a également un aileron et un couvercle de coffre en fibre de carbone ainsi qu'un verre aminci) et destinées à traverser des terrains accidentés comme l'est le rallye Dakar, les sièges arrière n'étaient tout simplement pas dans les cartes. Vous pouvez toutefois opter pour des options installées par le concessionnaire, telles qu'une galerie de toit, des jerrycans, des barres de lumière supplémentaires et même une tente montée sur le toit.

Tout cela, bien sûr, est quelque peu secondaire. Qu'il s'agisse de la hauteur de caisse démesurée, des gros pneus, des modes de conduite aux noms amusants (le mode Normal et le mode Sport sont également disponibles, mais les modes Sport-Plus et Individuel n'existent plus) ou de la possibilité de choisir une version moderne de la livrée classique Rothman's (avec « Roughroads » à la place de « Rothman's », ce qui est... excentrique), cette 911 est spéciale. Porsche dira que la GT3 RS récemment dévoilée est toujours la 911 phare, mais avec ce caractère et cette faible production – sans parler du prix demandé de 247 200 $ - la Dakar mérite une place dans les grandes salles des 911 spéciales d'antan.