Porsche 911 2025 : une évolution réfléchie

• La Porsche 911 2025 constitue une belle évolution du modèle. Voici les détails, incluant les prix pour le Canada.

La Porsche 911 continue d’évoluer avec le lancement des modèles 2025. Ces derniers introduisent des avancées significatives en matière de performance et de technologie.

La Porsche 911 2025 — quoi de neuf ?

Parmi les nouveautés, la version 911 Carrera GTS se distingue comme le premier véhicule de série de Porsche équipé d’une motorisation hybride. Le système comprend un nouveau moteur 6-cylindres Boxer de 3,6 litres, un turbocompresseur électrique et un moteur électrique intégré dans la transmission, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,0 secondes et une vitesse maximale de 312 km/h.

Le 911 Carrera, en version de base, est mise à jour avec un moteur Boxer, un 6-cylindres biturbo de 3,0 litres, offrant une puissance accrue par rapport aux versions précédentes. Ce modèle est désormais capable de passer de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, avec une vitesse maximale de 294 km/h.

Les modifications apportées ne se limitent pas à la motorisation. La suspension de la 911 Carrera GTS a été considérablement améliorée, intégrant désormais des roues arrière directionnelles de série, ce qui optimise la stabilité à haute vitesse tout en réduisant le rayon de braquage. La dynamique de conduite est également rehaussée par le système Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), intégré au système haute tension du véhicule hybride.

Porsche 911 Coupé 2025 | Photo : Porsche

Porsche 911 Targa 2025 | Photo : Porsche

Design de la Porsche 911 2025

Les nouveaux modèles 911 s’affichent avec un style extérieur rafraîchi, mettant l’accent sur une meilleure aérodynamique, pour des performances accrues. Le nouveau design avant intègre des volets d’air actifs, tandis que l’arrière est marqué par une nouvelle grille de coffre et un aileron arrière à déploiement variable.

La boîte de vitesse automatique à huit rapports et double embrayage PDK (Porsche-Doppelkupplungsgetriebe) n’est pas en reste, bénéficiant d’une mise à jour avec la Carrera GTS 2025. Cette configuration améliore la réponse du moteur Boxer en fournissant jusqu’à 110 lb-pi de couple au ralenti et peut générer jusqu’à 40 kW de puissance.

Porsche 911 Carrera 2025 | Photo : Porsche

Porsche 911 Carrera 2025, volant | Photo : Porsche

À l’intérieur

L’habitacle hérite d’un cockpit à affichage entièrement numérique qui intègre un écran courbé de 12,6 pouces. Il permet jusqu’à sept options d’affichage incluant un mode classique en référence aux modèles passés.

Les modes de conduite et les systèmes d’assistance sont personnalisables, et de nouvelles fonctionnalités de connectivité ont été ajoutées, telles la lecture vidéo en continu et l’intégration plus profonde d’Apple CarPlay, permettant l’utilisation de commandes vocales via Siri et l’accès direct à des applications comme Spotify et Apple Music, sans nécessiter de connexion téléphonique.

Porsche 911 Targa 2025, de profil | Photo : Porsche

Les prix de la Porsche 911 2025 au Canada

Voici la liste des prix canadiens suggérés par le fabricant (PDSF) pour chaque configuration de la nouvelle 911 :

- Porsche 911 Carrera : 135 600 $

- Porsche 911 Carrera Cabriolet : 150 000 $

- Porsche 911 Carrera GTS : 182 900 $

- Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet : 197 200 $

- Porsche 911 Carrera 4 GTS : 191 700 $

- Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet : 206 000 $

- Porsche 911 Targa 4 GTS : 206 000 $

La Porsche 911 Carrera 2025 est en vente dès maintenant, livrable en versions coupé et cabriolet à propulsion. La Carrera GTS sera offerte en configuration à propulsion ou à traction intégrale à partir de l’automne 2024.

Porsche 911 Coupé 2025, trois quarts avant | Photo : Porsche

Porsche 911 Carrera 2025, arrière | Photo : Porsche