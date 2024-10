Porsche ravive la flamme des puristes avec la nouvelle 911 Carrera T 2025, une ode à la conduite authentique. Allégée, équipée d'une boîte manuelle à six rapports et dotée d'un châssis affûté, cette sportive incarne l'essence même du plaisir de conduite à l'état pur.

Cette édition 2025, disponible en coupé et pour la première fois en version cabriolet, sera livrée au Canada dès l’été 2025, à partir de 149 200 $ pour le coupé et 165 300 $ pour le cabriolet.

Voir aussi : Porsche 911 2025 : une évolution réfléchie

Porsche 911 Carrera T 2025, en version décapotable | Photo : Porsche

Une 911 allégée et réactive

Fidèle à l'esprit 'Touring' qui la caractérise, la Porsche 911 Carrera T 2025 bénéficie d'un programme d'allègement incluant un vitrage aminci, une isolation acoustique réduite et l'absence de sièges arrière. En optant pour les sièges baquets légers en option, le coupé affiche un poids plume de 1478 kg, soit 40 kg de moins que la Carrera de base.

Sous le capot, on retrouve le flat-6 biturbo de 3,0 litres développant 388 chevaux et 331 lb-pi de couple. Associé à une boîte manuelle à six rapports avec fonction Auto-Blip pour des passages de rapports fluides, ce moteur propulse le coupé de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes (4,7 secondes pour le cabriolet) et lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 295 km/h.

Les amateurs apprécieront la boîte manuelle à six rapports dotée de la fonction Auto-Blip, qui ajuste automatiquement les différences de régime pour une conduite fluide.

Porsche 911 Carrera T 2025, de profil | Photo : Porsche

Châssis sport et agilité au rendez-vous

La Carrera T est équipée de série de l’ensemble Sport Chrono et d’un châssis sport (PASM) abaissé de 10 mm.

Porsche ajoute également un système de roues arrière directrices inédit sur ce modèle, optimisant la réactivité de la direction avant.

La Carrera T repose sur des jantes en alliage léger Carrera S de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière.

Design exclusif et touches personnalisées

Le style extérieur de la Carrera T se distingue par des éléments Gris Vanadium, des jantes polies et une lèvre de becquet optimisée.

Porsche 911 Carrera T 2025, intérieur | Photo : Porsche

À l’intérieur, le design est épuré et sportif, avec des sièges en tissu Sport-Tex et des détails personnalisables en fonction des préférences du conducteur.

Des ensembles « Carrera T » pour l’intérieur et l’extérieur introduisent la couleur Bleu Gentiane en tant que contraste visuel.

Le levier de vitesses manuel, un hommage aux 911 classiques, est conçu en bois de noyer à pores ouverts.

Des équipements de personnalisation variés

Outre les sièges sport, les options incluent des sièges baquets légers ou adaptatifs sur 18 positions.

À l’extérieur, des couleurs de carrosserie comme le Vert nuancé métallisé et le Rouge Indien apportent des finitions uniques. La capote du cabriolet est disponible en plusieurs teintes, renforçant l’aspect exclusif de cette version T.

Porsche 911 Carrera T 2025, version décapotable, de profil | Photo : Porsche

Porsche 911 Carrera T 2025, arrière | Photo : Porsche

Porsche 911 Carrera T 2025, de haut | Photo : Porsche

Porsche 911 Carrera T 2025, levier de changement de vitesse | Photo : Porsche

Porsche 911 Carrera T 2025, sièges | Photo : Porsche

Porsche 911 Carrera T 2025, roue | Photo : Porsche