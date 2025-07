Il y a quelques semaines, Porsche recevait les membres de la presse et une poignée d’invités triée sur le volant pour procéder au lancement officiel de son Centre d’Expérience de Toronto, le premier du genre à voir le jour au Canada.

Aujourd’hui, la compagnie annonce que l’ouverture officielle pour le grand public sera effectuée demain, le 18 juin.

« L’excitation et la performance débridées attendent les visiteurs au Centre d’expérience Porsche de Toronto. Cet environnement unique met fièrement en valeur l’héritage de nos sportives en matière de dynamique de conduite, de design, de technologie et de passion », a déclaré Trevor Arthur, le président et chef de la direction de Porsche Canada.

| Photo : Porsche

Le Centre d’Expérience Porsche de Toronto comprend un circuit de deux kilomètres visant à tester la maniabilité des véhicules et contribuer au développement des conducteurs. Différentes portions servent à effectuer d’autres tests, comme une zone de dérapage. Les endroits sont conçus pour démontrer l’ingénierie et les capacités des modèles Porsche.

Les visiteurs peuvent s’offrir différents types d’expérience en visitant le centre, y compris des tours comme passagers à partir de 140 $, alors que les expériences de conduite de 90 minutes commencent à 850 $. Les gens seront accompagnés par un instructeur certifié par Porsche pendant toutes les expériences vécues à bord des véhicules.

| Photo : Porsche

Sur place, au bâtiment principal, les visiteurs pourront découvrir un café artisanal et prendre une bouchée au Carrera Café, ou encore examiner la boutique Porsche Lifestyle qui propose quantité de vêtements, d’accessoires, de modèles réduits et de produits dérivés.

Le Centre d’Expérience de Porsche de Toronto propose également un endroit où les gens peuvent explorer les nombreuses options de personnalisation pour la configuration de la Porsche de leurs rêves.

| Photo : Porsche

Des options pour les nouveaux propriétaires

Pour les nouveaux propriétaires de véhicules Porsche livrés au Canada, une invitation pour une séance de 90 minutes sera offerte aux clients admissibles. Ces derniers auront l’occasion de tester sur circuit un modèle équivalent à celui qu’ils ont acheté, en compagnie d’un instructeur certifié de Porsche. L’avantage est valable pour les livraisons de modèles effectuées après le 1er janvier 2025 et peut être réclamé jusqu’à deux ans après l’invitation.

Ceux qui veulent pousser l’expérience un peu plus loin pourront choisir une option à 2500 $ CA qui va leur permettre de prendre livraison de leur modèle au centre, avec un programme de conduite de 90 minutes, un repas pour le principal intéressé ainsi que trois invités.

Le Centre d’Expérience Porsche de Toronto sera ouvert du mercredi au dimanche, toute l’année. Situé à Pickering, en Ontario, l’endroit devient le cœur de la marque au pays. Il s’agit du 11e centre Porsche du genre à voir le jour à travers le monde et le troisième en Amérique du Nord, après Atlanta et Los Angeles.