Le Porsche Cayenne électrique se pointerait pour 2026

• Le Porsche Cayenne électrique serait proposé pour 2026.

• Porsche vise à ce que 80 % de ses ventes soient tout électriques au tournant de la prochaine décennie.

• Le prochain modèle électrique qui est attendu chez Porsche est le Macan, au début de 2024.

Le virage électrique est bien amorcé chez Porsche et les acheteurs sont au rendez-vous. On l’a vu avec le succès de la Taycan. Aussi, le nombre de questions qu’on nous pose concernant l’arrivée des prochains modèles tout électrique de la gamme, notamment le Macan et le Cayenne, est toujours nombreux.

Si le Macan électrique est attendu au début de 2024, nous n’avions pas, jusqu’à maintenant, d’informations précises concernant l’arrivée d’un Cayenne électrique. Et bien, selon le magazine Autocar, ce dernier va se pointer pour l’année 2026. La publication affirme que le VUS va reposer sur une version de la plateforme PPE du groupe Volkswagen, conçue pour les modèles de luxe à grand tirage. Cette structure va faire ses débuts plus tard cette année avec le VUS compact Audi Q6 e-tron, qui se veut essentiellement la variante Audi du futur Macan électrique.

Photo : D.Heyman Porsche Cayenne - Écusson

La plateforme PPE est modulable, si bien qu’on n’a pas fini d’en entendre parler. Elle va pouvoir accueillir des modèles plus compacts, mais aussi plus massifs. Avec le Macan, elle mettrait de l’avant un bloc-batteries de 98 kWh et un seul moteur entraînant chaque essieu. La puissance combinée d’au moins une des versions serait supérieure à 600 chevaux. On peut évidemment s’attendre à un peu plus avec le Cayenne, mais tout cela sera à voir.

La capacité de remorquage sera également à surveiller. Pour plusieurs acheteurs, ça demeure un enjeu important.

Porsche prévoit que 80 % de ses ventes seront constituées de véhicules électriques d’ici la fin de la décennie. La compagnie a elle-même déclaré que seule la 911 devrait toujours avoir un moteur à essence au tournant de 2030.

On peut donc s’attendre à voir plusieurs modèles migrer vers le tout électrique au cours des prochaines années, dont la 718 Boxster.