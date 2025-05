Centre d’expérience Porsche de Toronto : ouverture en juin

Porsche Canada a confirmé l’ouverture en juin 2025 de son tout premier centre d’expérience Porsche au Canada, à Pickering, en banlieue de Toronto. Il s’agira du 10e centre de ce type dans le monde et du troisième en Amérique du Nord, après Los Angeles et Atlanta.

Un complexe dédié à la performance et à l’innovation

Implanté sur un terrain de 20 acres (environ 8 hectares), le centre d’expérience Porsche de Toronto proposera aux visiteurs une expérience de conduite immersive et encadrée par des instructeurs certifiés, accessible toute l’année. Le circuit de deux kilomètres, conçu avec des références à des sections mythiques comme le virage tire-bouchon de Laguna Seca, le Carrousel du Nürburgring et les Esses de Porsche au circuit du Mans, se divise en quatre modules :

• Circuit technique

• Zone dynamique

• Piste basse d’adhérence

• Anneau de dérapage à faible friction

Les visiteurs pourront piloter une gamme de modèles Porsche deux à quatre portes récents. | Photo : Porsche

Une offre d’expériences sur mesure

Les visiteurs pourront piloter une vaste gamme de modèles Porsche à deux et à quatre portes. Les prix varient de 140 $ pour un tour de piste avec un pilote pour vivre une expérience à 850 $ pour une séance de 90 minutes avec instructeur privé.

Des programmes sur mesure sont également proposés pour les groupes ou événements pour entreprises.

Et bonne nouvelle pour les nouveaux propriétaires canadiens : tout client ayant pris livraison d’un véhicule Porsche neuf à partir du 1er janvier 2025 recevra une invitation gratuite pour une séance de 90 minutes avec un instructeur Porsche, dans un véhicule équivalent à celui qu’il a acheté. Cette offre est valide pendant deux ans après la réception de l’invitation.

Le nouveau Porsche Experience Centre Toronto | Photo : Porsche

Des simulateurs, du café… et une touche locale

Hors piste, le Centre d’expérience Porsche de Toronto proposera cinq simulateurs de course, permettant de s’initier virtuellement aux circuits internationaux.

L’expérience est complétée par un café artisanal, une boutique Porsche Lifestyle avec vêtements, accessoires et voitures miniatures, et une atmosphère imprégnée de touches 100 % canadiennes. Parmi elles : du bois lamellé du Québec en façade et une sculpture commandée à un artiste local à l’entrée du site.

Une conscience environnementale affirmée

Le bâtiment se distingue également par sa conception écoresponsable : chauffage et climatisation géothermiques, et panneaux solaires couvrant environ 20 % des besoins énergétiques du complexe.

Un total de 65 emplois créés et une direction locale chevronnée

Dirigé par Jennifer Cooper, ex-responsable des événements et du sport automobile chez Porsche Canada, le centre représente une étape importante pour la marque au pays, selon Trevor Arthur, nouveau PDG de Porsche Canada.

L’ouverture pour les réservations sera annoncée sous peu via un portail consacré à la chose. Les séances vont commencer en juin.