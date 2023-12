• Porsche : deux millions de véhicules à son usine de Leipzig

L’heure est à la fête à l’usine Porsche de Leipzig, en Allemagne. Il y a deux semaines, on célébrait la présentation de la nouvelle génération de la berline Panamera. Cette fois, on souligne la production du deux millionième véhicule à cet endroit, une Panemera Turbo E-Hybrid 2024.

Ce qui est impressionnant, c’est qu’il faut comprendre que l’usine, qui produit aujourd’hui la Panamera et le Macan, a ouvert ses portes en 2002. Elle a amorcé ses activités de façon modeste, mais a connu une expansion graduelle au fil des années, au point de devenir un centre très important pour le constructeur.

Lors de notre passage là-bas en octobre dernier, une immense superficie était en préparation pour un agrandissement. La Panamera est produite depuis 2009 à Leipzig. En 2016, on a commencé à produire le modèle de deuxième génération, avec des agrandissements qui comprenaient l’ajout d’un atelier de peinture et un autre pour la production de carrosserie.

« L’agrandissement et le passage à une usine complète ont été une décision révolutionnaire pour le site. En tant qu’usine complète, nous fabriquons des modèles dans leur intégralité, de la construction de la carrosserie à l’assemblage final. Cela a permis de jeter les bases de nouveaux projets automobiles et d’une croissance continue », a commenté Gerd Rupp, le président du conseil d’administration de l’usine.

Aujourd’hui, le plan est impressionnant et à la fine pointe de la technologie. Il est aussi devenu un moteur économique important pour la région, avec une force de travail de quelque 4400 employés. Un centre d’essai sur piste fait également partie des installations.

Nous aurons bientôt l’occasion de vous revenir là-dessus, car c’est là que nous avons eu notre premier contact avec le futur Macan électrique. Et, fait intéressant, sur une seule et même chaîne de montage, il sera possible d’assembler des véhicules munis de moteurs à combustion, de configuration hybride, ou encore des modèles tout électriques à cette usine de Leipzig.