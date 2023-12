Leipzig,Allemagne - Porsche, à l’instar d’autres constructeurs, a annoncé son virage électrique il y a quelques années déjà. En pleine pandémie, la firme de Stuttgart nous a offert un premier modèle, la berline Taycan.

Dès lors, on a compris que chez Porsche, on n’allait pas effectuer un simple virage électrique ; on allait prendre une grande courbe menant vers une destination plus complète, plus intéressante.

Le défi, en fait, c’était de préserver l’ADN des produits de la marque, conserver le plus intacte possible l’expérience de conduite, unique. Avec la Taycan, on y est parvenu. La prochaine mission, elle est avec le Macan, dont la version mue par des électrons est attendue en 2025.

Présentation du futur Porsche Macan électrique Photo : Porsche

Afin de nous donner une idée du sentier emprunté, la compagnie nous a invités chez elle pour aller visiter l’usine où le VUS sera construit, mais aussi pour assister à divers ateliers ayant pour but de décortiquer la conception du modèle. Nous avons également eu l’occasion de prendre la piste, dans le siège du passager, avec un des instructeurs qui mettent à mal le véhicule pendant sa phase d’essais.

Bref, une journée complète consacrée au Macan électrique.

L’importance du Macan

On n’a pas à chercher très loin pour comprendre pourquoi Porsche prend autant de soin dans la conception de cette version électrique.

Lancé en 2014, il n’a mis qu’une année pour devenir le meilleur vendeur de la marque. Jusqu’en 2022, il s’est imposé six fois, ne laissant son titre que deux fois au Cayenne.

En 2022, Porsche a écoulé 86 000 Macan à travers la planète. Au cours des neuf premiers mois de 2023, elle en avait déjà livré 68 354, 15 % de plus par rapport à 2022.

Le Porsche Macan tout électrique, sur la piste Photo : Porsche

Le Macan électrique représente une étape clé dans l’émergence de la mobilité électrique au sein de l’entreprise. Il symbolise la transformation de Porsche, rien de moins.

Voilà pourquoi, lorsqu’il atteindra les concessionnaires, le Macan électrique aura fait l’objet de tests totalisant quelques millions de kilomètres, tantôt sous le froid scandinave, tantôt sous la chaleur accablante de la région de Death Valley, aux États-Unis.

L’objectif

Avec son modèle, Porsche veut redéfinir les normes. Son but avoué, c’est de lancer le VUS le plus sportif de la catégorie, rien de moins. C’est vrai pour le design, tout comme les performances. Sur le plan techno, on vise aussi à repousser les limites. La capacité de la batterie et celle du système de recharge ont aussi fait l’objet d’attention particulière. Idem pour le châssis.

Tout cela va mener vers une gamme qui sera 80 % électrique en 2030. « La transformation n’est pas un sprint, mais un marathon », a déjà déclaré Oliver Blume, le grand patron de l’entreprise.

La structure du Porsche Macan Photo : Porsche

La structure du Macan électrique

Le Macan électrique va jouir de la plateforme PPE (Premium Platform Electric), développée en partenariat avec Audi. Sous le châssis, on va retrouver une batterie lithium-ion dont la capacité totale sera d’environ 100 kWh. Celle-ci sera composée de 12 modules regroupant en tout 180 cellules prismatiques. Elle profite d’un design compact qui contribue à en réduire le poids.

Certains seront intéressés d’apprendre que le rapport entre le nickel, le cobalt et le manganèse est de 8 : 1 : 1.

Quant au châssis en tant que tel, on va retrouver une suspension à double triangulation avec des jambes de force détachées à l’avant alors qu’à l’arrière, la suspension multibras sera reliée à la carrosserie par un cadre auxiliaire monté de manière élastique.

Du chinois ? Ce qu’il faut retenir, c’est que tout cela cherche à avoir un effet positif sur la dynamique de conduite, et la réaction des trains roulants, tout en ajoutant à la rigidité de l’ensemble. Et la rigidité, c’est la clé avec tout modèle qui se veut performant.

Porsche Macan, lors de tests hors-route Photo : Porsche

Le système de gestion PASM (Porsche Active Suspension Management) sera bien sûr de la partie et la compagnie promet une plus grande distinction entre les modes de conduite (Normal, Sport, Sport Plus et Hors Route).

Autre truc, le modèle propose des roues arrière directionnelles, pour plus de maniabilité à basse et à haute vitesse.

Une autre chose est à retenir à propos de ce qu’on vient de décrire : les réglages du châssis et de la suspension jouent un rôle majeur dans le fait que le Macan électrique devra tantôt offrir un niveau de confort optimal, ou encore un comportement des plus sportifs.

Des Porsche Macan électriques, sur piste Photo : Porsche

Sur la piste

Ce n’est que plus tard que nous aurons l’occasion de conduire ce Macan électrique. Mais puisque le centre de Porsche situé à Leipzig est équipé d’un circuit d’essai, on nous a proposé une balade dans le siège du passager, ce que nous n’allions pas refuser.

Si un mot peut résumer la chose, c’est « impressionnant ».

En tout point, le véhicule propose un aplomb et un équilibre renversants. Les accélérations sont foudroyantes. Avec le mode Launch Control, j’ai eu l’impression que certains de mes organes internes avaient changé de place le temps d’une minute ou deux. Je n’avais jamais ressenti cela. En virage, la stabilité est désarmante et lorsque le pilote d’essai voulait envoyer l’arrière en dérapage contrôlé, un petit coup sur l’accélérateur suffisait.

Oh, et ça freine, aussi.

Je vais me risquer à dire qu’aucun Macan vendu au public ne sera brassé de la sorte, à moins qu’il ne soit acquis par un pilote aguerri qui aura envie de s’amuser à l’occasion.

Le Porsche Macan électrique, de profil Photo : Porsche

Les chiffres

La puissance maximale est pour le moment annoncée à quelque 600 chevaux et plus de 735 lb-pi de couple. Démentiel. D’ailleurs, pour mieux la gérer, on a des pneus décalés, c’est-à-dire de tailles différentes avant/arrière. Avec les roues de 20 pouces, la largeur fait 235 mm à l’avant, 285 à l’arrière. Avec les jantes de 21 et de 22 pouces, c’est 255 mm et 295 mm, respectivement.

Il est à noter que Porsche mentionne que deux modèles seront initialement proposés ; une version haut de gamme, on s’y attendait, mais aussi une variante d’entrée de gamme, qui profitera assurément de configurations mécaniques plus modestes.

Le Porsche Macan électrique, au chargement Photo : Porsche

La recharge

Le modèle profite d’une architecture à 800 volts, ce qui va autoriser une puissance maximale de 270 kW sur des bornes capable de le prendre. Ça va permettre de faire passer le niveau de la batterie de 10 à 80 % en seulement 22 minutes. Mieux, si la borne ne peut qu’accommoder une puissance de 400 volts, le système pourra diviser la batterie du Macan électrique en deux unités de 400 volts, connectés en parallèle. Ça va favoriser une recharge plus rapide qu’autrement.

Porsche mentionne qu’en 5 minutes, il sera aussi possible de retrouver 100 km d’autonomie. Notez que c’est sur le cycle européen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), de 20 à 25 % plus généreux que celui de l’agence américaine EPA (Environmental Protection Agency). Toujours sur le cycle WLTP, on annonce une liberté totale d’environ 500 km, soit autour de 400 chez nous.

Lors du lancement du Macan sur le marché, le chargeur embarqué aura une puissance de 11 kW.

Tableau de bord de Porsche Macan électrique Photo : Porsche

Porsche Macan électrique, applications Photo : Porsche

Porsche Macan électrique, GPS Photo : Porsche

La technologie

Porsche a déployé moult efforts pour le système multimédia qu’elle a mis à jour pour ce modèle. Il s’agit de la même version qu’on a vue apparaître avec la nouvelle génération du Cayenne, par exemple.

Ledit système se présente comme plus performant. Il dispose notamment d’un assistant vocal plus intelligent, capable de mieux comprendre le genre de conversation qu’on tient entre amis.

Fait amusant, et qui donne une idée du rayonnement de Porsche à l’échelle planétaire, il gère 23 langues différentes.

Ce qui est sans doute l’élément le plus important, nous aurons l’occasion d’y revenir, c’est que le système sera de plus en plus capable d’utiliser des applications tierces, soit VOS applications. Nous n’avons pas tous les mêmes habitudes et Porsche cherche à satisfaire tout un chacun. Et comme l’entreprise le mentionne, l’acheteur d’un Macan en Chine et un autre au Canada n’utilise pas les mêmes applis pour leurs transactions bancaires, leurs virées de magasinage en ligne, etc.

Du reste, la présentation intérieure sera à l’image des autres produits de la marque. Elle va comprendre trois écrans ; 12,6 pouces devant le conducteur, 10,9 pouces (tactile) au centre pour le système multimédia et aussi 10,9 pouces devant le passager (option). Le modèle va aussi offrir un dispositif d’affichage tête-haute à réalité augmentée.

Deux Porsche Macan électriques, lors de tests sur piste Photo : Porsche

Le mot de la fin

Tout ce qu’on a pu découvrir à propos du Macan électrique s’est avéré être intéressant, en ce sens où tout devrait se traduire par l’arrivée d’un modèle abouti et attrayant sur le marché.

Il faudra voir avant de porter un jugement final, mais disons que Porsche déçoit rarement.

Les prix, et autres détails concernant la dotation canadienne sont bien sûr à venir.