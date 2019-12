Une version GTS de 375 chevaux pour le Porsche Macan 2020

Porsche a dévoilé les détails concernant la version GTS (Gran Turismo Sport) de son Macan. Cette dernière va offrir plus de puissance que les versions de base, moins que la variante Turbo. Concrètement, le Macan GTS vient se positionner au troisième de quatrième rang dans l’échiquier.

Le moteur V6 biturbo de 2,9 litres qui le sert a été ajusté pour offrir 375 chevaux et 383 livres-pieds de couple. Un nouvel échappement sport est de son côté responsable du son plus guttural que promet le modèle. De plus, avec les réglages effectués avec la transmission PDK à double embrayage, le VUS sera capable de passer de 0 à 96 km/h en seulement 4,7 secondes. Avec l’ensemble Sport Chrono, ce temps sera réduit de 0,2 seconde, ce qui est franchement impressionnant.

Une suspension pneumatique peut aussi abaisser le Macan GTS de 10 millimètres. Pour ce qui est des roues, on retrouve des jantes de 20 pouces signées RS Spyder. Bien entendu, d’immenses disques de freins reposent derrière elles, tout comme des étriers peints. Les acheteurs peuvent même y aller d’unités plus grosses et performantes en composite de céramique. Le cas échéant, la taille des disques atteint 396 millimètres.

Enfin, comme les autres modèles GTS de Porsche, le Macan est porteur d’accents noirs à l’extérieur et de boîtiers à fond noir pour les phares et les feux. À bord, le recouvrement des sièges est signé Alcantara et l’on retrouve des appliques d’aluminium, des sièges sport, de même qu’un volant au design plus sportif.

Le Macan 2020 est attendu à l’été 2020. Aux États-Unis, le modèle sera vendu 72 650 $.