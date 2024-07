Porsche a produit sa 100 000e Taycan

• Porsche a produit le 100 000e exemplaire de sa berline électrique Taycan.

• Les marchés des États-Unis et de la Chine sont ceux où il s’écoule le plus de Taycan, sans trop de surprise.

• Porsche souhaite faire passer son pourcentage de ventes de véhicules électriques à 50 % en 2025.

Lorsque Porsche a annoncé qu’elle allait proposer un premier véhicule électrique, plusieurs étaient sceptiques quant au succès que pouvait connaître ce dernier. Après tout, la compagnie est reconnue pour la performance de ses mécaniques à essence.

Et bien, on peut maintenant en être certains, les amateurs étaient prêts pour le virage électrique. Ce qui se produit aussi depuis les débuts du modèle nous prouve également que la firme peut compter sur une clientèle très loyale.

Tout ça nous a menés à la nouvelle partagée fièrement par la marque mardi, soit la production du 100 000e exemplaire de la Taycan. Voici ce que l’entreprise avait à dire à propos de cet exploit :

« Le 7 novembre, la 100 000e Taycan est sortie de la chaîne de production. La berline qui a établi la marque a quitté la chaîne de montage environ trois ans après le début de la production à l’usine principale de Zuffenhausen, en septembre 2019. La Taycan Turbo S bleu neptune est destinée à un client au Royaume-Uni. Nous sommes très heureux d’avoir atteint si rapidement ce jalon dans l’histoire de la production, malgré les récents défis posés par la pénurie de semi-conducteurs et la situation volatile avec la Covid. Avec la Taycan, nous avons fait un début résolument réussi dans l’ère électrique. » — Kevin Giek, vice-président de la famille Taycan

Porsche Taycan 4S 2020 - Devant | Photo : V.Aubé

La voiture s’est imposée sur le marché des véhicules électriques haut de gamme et elle est devenue l’une des vedettes de la compagnie. Elle s’est même plus vendue que la 911 l’an dernier.

Ces résultats confirment à Porsche que ses ambitions sont légitimes et réalisables. La compagnie a même accéléré ses efforts d’électrification au point de se fixer l’objectif que 50 % de ses ventes soient tout électriques en 2025. En 2030, elle souhaite que cette proportion passe à 80 %.

Porsche nous a aussi indiqué les trois régions du monde où le modèle était le plus populaire. Pour les deux premiers marchés, c’était prévisible avec les États-Unis et la Chine. La présence du Royaume-Uni et de l’Irlande en troisième place est une belle surprise pour le constructeur.

Et, fait amusant, la compagnie en a profité pour nous raconter à quel point certains modèles enfilaient les kilomètres à un rythme effréné. Notons que la version qui a accumulé le plus de kilomètres, soit 188 000 jusqu’à présent, est une variante 4S qui appartient à un type qui répond au nom de Jean-Hubert Revolon. Ce dernier habite à Lyon, en France.

Pour ce qui est de la suite des choses, on attend bien sûr d’autres modèles électriques chez Porsche, dont une version électrifiée de la Boxster, ainsi que du VUS Macan. La compagnie a aussi mentionné qu’un VUS plus gros viendrait se positionner au-dessus du Cayenne dans la gamme. On aura beaucoup de choses à se mettre sous la dent, de toute évidence, au cours des prochains mois et des prochaines années.