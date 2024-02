Porsche Taycan 2025 : perfectionner l’excellence

• La Porsche Taycan 2025 est dévoilée.

La Porsche Taycan 2025 représente l’évolution continue de Porsche dans le domaine des véhicules électriques. Cette Taycan mise à jour s’appuie sur les fondations établies par les versions précédentes, tout en introduisant des améliorations significatives en fait de performance, d’efficacité énergétique et de fonctionnalités.

La nouvelle gamme Porsche Taycan 2025 Photo : Porsche

Performance et technologie

Chaque variante de la Porsche Taycan 2025 se montre plus puissante, renforçant ainsi le positionnement du modèle dans le segment des véhicules électriques de luxe performant.

Taycan Turbo S : cette version offre un temps de seulement 2,4 secondes pour l’accélération de 0 à 100 km/h, grâce à une puissance accrue à 938 chevaux et un couple de 818 lb-pi – un chiffre qui ouvre les yeux, disons-le. La fonctionnalité « push-to-pass » de l’ensemble Sport Chrono permet d’ajouter temporairement 94 chevaux, propulsant la Turbo S au sommet de la gamme Porsche en matière de rapidité et de puissance.

Taycan Turbo : la variante Turbo offre jusqu’à 871 chevaux et un couple de 693 lb-pi, assurant une accélération… électrisante.Taycan 4S : dans le cas de la déclinaison 4S, elle propose deux configurations de batterie ; 536 chevaux et un couple de 523 lb-pi pour la batterie Performance standard, 590 chevaux pour la batterie Performance Plus.

Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 2025 Photo : Porsche

Conception et confort

Les Taycan 2025 se distinguent par un design extérieur porteur de phares et de feux révisés, accentuant la largeur du véhicule. Les phares sont dotés de la technologie à matrice HD à haute résolution. Et pour la première fois, on retrouve une version éclairée du logo.

La toute nouvelle Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 2025 Photo : Porsche

À l’intérieur, l’interface utilisateur a été mise à jour avec des améliorations apportées au bloc d’instruments, à l’écran central et à l’écran pour passager (option). On retrouve également un nouveau levier de commande, positionné à gauche derrière le volant, afin de faciliter l’utilisation des systèmes d’aides à la conduite. L’intégration de l’application CarPlay d’Apple a été optimisée, et une nouvelle fonctionnalité permet la diffusion de vidéo en continu sur les écrans central et passager.

La suspension pneumatique adaptative est désormais standard, et une nouvelle suspension Porsche Active Ride est proposée en option, offrant un équilibre optimal entre confort et dynamique de conduite.

Design extérieur de Porsche Taycan 2025 Photo : Porsche

Efficacité et écologie

Les efforts d’efficacité se traduisent par une gestion thermique optimisée, une nouvelle génération de thermopompe, et des stratégies de récupération et de traction intégrale révisées. L’augmentation de la capacité de récupération et l’introduction de roues plus aérodynamiques contribuent à une meilleure efficacité énergétique et à une autonomie accrue.

La capacité de recharge peut aller jusqu’à 320 kW sur les bornes de 800 volts, ce qui représente une augmentation de 50 kW par rapport aux modèles antérieurs. La plage de recharge rapide s’est élargie, permettant de maintenir de hautes vitesses de recharge même par basses températures.

Un convertisseur de 150 kW est inclus de série pour améliorer la recharge sur les réseaux de 400 volts. Ces améliorations réduisent le temps de recharge de 10 % à 80 % à environ 18 minutes avec des conditions idéales, contre 37 minutes pour les modèles précédents, malgré une augmentation de la capacité de la batterie Performance Plus à 105 kWh.

Porsche Taycan 4S Cross Turismo 2025 Photo : Porsche

Les prix de la Porsche Taycan 2025

La Taycan 2025, en version Sport et Cross Turismo, sera livrable dès cet été, avec des prix débutants à 135 600 $ pour la Taycan 4S, 196 800 $ pour La Taycan Turbo et 236 100 $ pour la Taycan Turbo S.

D’ici là, nos billets sont déjà réservés pour une première conduite en Espagne d’ici la fin mars.

Dévoilement de Porsche Taycan 2025 Photo : Porsche

Porsche Taycan 2025 verte Photo : Porsche