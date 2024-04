• Auto123 effectue un premier essai de la Porsche Taycan 2025.

Séville, Espagne - Présentée pour la première fois en 2019, la Taycan se refait une beauté pour 2025. Porsche conserve la même plateforme, mais révise tous les paramètres de la voiture, de la puissance à l’autonomie en passant par la tenue de route. La puissance de la variante Turbo GT (1109 chevaux) est surréaliste.

Les ingénieurs de la marque se sont surpassés et ont réussi à transformer un véhicule de 2,2 tonnes en une sportive capable de faire peur aux plus grandes voitures exotiques du marché.

Porsche Taycan 2025 mise à l'essai | Photo : B.Charette

Design de la Porsche Taycan 2025

Au premier coup d’œil, les différences entre le modèle sortant et la nouvelle mouture sont subtiles. On note des mises à jour du pare-chocs avant, des phares, des ailes et des feux.

Les changements les plus importants ne sont pas visibles à l’œil, car ils se trouvent sous le véhicule. Les modèles ont été repassés en soufflerie pour mieux disperser l’air et ajouter un effet de sol plus important.

Porsche a mis tous les efforts pour faire de cette berline une véritable sportive dans tous les sens du mot. La taille de la batterie passe de 93 à 105 kWh à l’exception de la Taycan 4S de base qui offre une pile de 89 kWh avec un seul moteur électrique.

La nouvelle Porsche Taycan 2025, habitacle | Photo : B.Charette

À l’intérieur

Dans l’habitacle, l’élégance monte d’un cran. Le design est à la fois plus simple dans sa présentation et plus technologique dans son exécution, suivant l’exemple d’autres récents modèles de la marque. Comme prévu, le cocon peut être recouvert d’une gamme de matériaux et de couleurs riches.

Comme partout chez Porsche, la liste des options de luxe est longue, avec notamment un système de climatisation à quatre zones, des sièges avant massants, un volant chauffant et des sièges arrière chauffants.

L'intérieur de la Porsche Taycan 2025 | Photo : B.Charette

Comme avec la Panamera, vous obtenez quatre places assises, mais il est possible d’ajouter une troisième place à l’arrière si on le souhaite. L’espace général est plus à l’étroit qu’à bord d’une Panamera, mais avec assez de dégagement pour être à l’aise.

L'habitacle de Porsche Taycan 2025 | Photo : B.Charette

Technologie et sécurité

La mode est au « tout à l’écran » et la Taycan suit cette tendance. Autrement dit, il manque un peu de boutons.

Vous avez droit à un écran incurvé de 16,8 pouces pour les jauges, ainsi que deux écrans tactiles situés au centre contrôlant le système multimédia. L’écran supérieur est intégré au tableau de bord et mesure 10,9 pouces. Il permet d’accéder aux fonctions importantes. L’écran tactile de 8,4 pouces situé en dessous permet aux utilisateurs de régler les paramètres de la climatisation, de vérifier l’état de la batterie, de saisir les détails de la navigation, d’interagir avec les applications sans fil Apple CarPlay et Android Auto, et d’ouvrir et de fermer les coffres et les ports de recharge.

Un autre écran tactile de 10,9 pouces est livrable pour le passager avant, et un écran tactile de 5,9 pouces est proposé en option à la banquette arrière pour contrôler le chauffage et la climatisation des sièges. Vous avez en plus, en option, des écrans de divertissement pour les passagers arrière, adossés aux sièges avant.

Parmi les autres améliorations apportées au système multimédia figurent de meilleures options de planification des itinéraires en fonction de l’état de charge de la batterie.

Porsche Taycan 2025, logo | Photo : Porsche

Versions et configurations de la Porsche Taycan 2025

Porsche va offrir cinq versions de Taycan 2025 sur le marché canadien. La variante 4S est proposée en configuration de base avec la pile de 89 kWh et en déclinaison 4S performance plus avec la batterie de 105 kWh. On retrouve ensuite les versions Turbo, Turbo S et Turbo GT, cette dernière offrant en plus l’ensemble Weissach qui est l’ultime Taycan.

Tous les modèles sont livrés de série avec l’éclairage d’ambiance, des rétroviseurs extérieurs avec éclairage périphérique (rabattables de façon électrique), le système Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), une pompe à chaleur dotée d’un nouveau système de refroidissement, un plateau pour la recharge sans fil, des ports de recharge sur les deux flancs avant, le commutateur de mode de conduite et la direction assistée Plus.

Aperçu de Porsche Taycan 2025 de l'avant | Photo : B.Charette

Motorisations de la Porsche Taycan 2025

À l’exception du modèle de base 4S, qui est propulsé par un seul moteur électrique monté à l’arrière, toutes les autres Taycan sont équipées de deux moteurs électriques, l’un aux roues avant et l’autre aux roues arrière.

Pour ce qui est des chiffres, vous allez voir, il y en a beaucoup. Débutons avec la version 4S d’entrée de gamme qui produit une puissance maximale de 536 chevaux et un couple de 512 lb-pi avec la batterie Performance de 89 kWh.

Lorsqu’elle est équipée de la batterie Performance Plus, la Taycan 4S peut générer jusqu’à 590 chevaux et 523 lb-pi de couple.

Quant à la Taycan Turbo, elle peut générer 871 chevaux et 693 lb-pi de couple. Il y a finalement la Turbo GT qui offre 1109 chevaux et 1098 lb-pi de couple.

Grâce à la nouvelle fonction push-to-pass de l’ensemble Sport Chrono, il est possible d’obtenir jusqu’à 94 chevaux additionnels, selon le modèle, pendant 10 secondes, à la simple pression sur un bouton.

Les taux d’accélération accrus sont généralement le résultat d’une puissance plus élevée du système. Par exemple, la Taycan Turbo S délivre 188 chevaux de plus qu’auparavant avec le mode Launch Control (départ canon). Cela porte la puissance du système du modèle supérieur à 938 chevaux et 818 lb-pi de couple. Le même système sur la Turbo GT porte le nom évocateur d’Attack mode.

Design extérieur de Porsche Taycan 2025 | Photo : B.Charette

Conduite de la Porsche Taycan 2025

En raison d’un embargo concernant les impressions de conduite de la version Turbo GT jusqu’au 10 avril prochain, nous limiterons notre portion « derrière le volant » aux autres variantes de la gamme.

Avant d’y aller avec nos impressions viscérales, mentionnons d’abord une pharaonique maîtrise technique de Porsche en matière d’art de conduite. Pour mettre la chose à sa plus simple mesure, la Taycan fait de vous un meilleur conducteur.

Tous les modèles sont équipés de série d’une suspension pneumatique adaptative. La nouvelle suspension Porsche Active Ride peut être commandée en option et agit sur tous les paramètres de conduite. Elle a pour effet d’aplanir une courbe trop raide, de réduire les survirages et les sous-virages, d’absorber les vilains trous sur la route, etc. En plus de se présenter comme une redoutable alliée en conduite sportive, elle ajoute au comportement un niveau de confort sans précédent.

Porsche Taycan 2025 grise | Photo : B.Charette

La suspension maintient la carrosserie de la Taycan à niveau à tout moment, même lors des manœuvres dynamiques de freinage, de changement de direction et d’accélération. Si le mode approprié est activé, la suspension peut compenser les mouvements de tangage et de roulis afin de réduire les forces d’accélération agissant sur les occupants.

Vous avez le choix d’une conduite en mode Eco, Confort, Normal, Sport et Sport Plus. La position de conduite idéale, la direction communicative et la maniabilité précise de la Taycan la rendent unique parmi les véhicules électriques. De plus, même en roulant sur des roues de 21 pouces à profil bas, la Taycan Turbo S que nous avons conduite ne s’est jamais montrée raide ou dure.

Porsche Taycan Turbo S 2025 | Photo : B.Charette

Il n’y a pas de conduite à une pédale et franchement, personne ne s’est plaint. Cela donne une conduite plus naturelle, plus pure. Notre modèle Turbo S a poussé cette carcasse de 2295 kg de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes. Et cela n’est pas suffisant, vous irez à 200 km/h en 6,6 secondes.

Il faut le vivre pour être en mesure de le décrire. C’est à la fois violent et si bien contrôlé que cela donne un peu la frousse, car Porsche repousse les limites du possible, même pour un conducteur ne possédant pas un grand talent de pilote.

Porsche Taycan 2025, de l'arrière | Photo : B.Charette

Les prix de la Porsche Taycan 2025

Vous aurez compris qu’une telle machine sera offerte à un prix exorbitant. Il vous faudra au minimum 135 600 $ pour une version de base 4S. Mais, même à ce prix, vous êtes encore loin de la réalité.

Nous avions sur place au circuit de Monteblanco une version 4S qui suffit amplement à la tâche. En plus du prix de base à 135 600 $, notre modèle comptait plus de 75 000 $ d’option, auxquels il faut ajouter 2950 $ de frais de transport et de préparation, 2750 $ de frais de concessionnaire et plus de 21 000 $ de taxes de luxe. Ça ramène le prix à 238 673 $, avant les taxes. Avec, nous sommes à 273 640 $.

On passe maintenant à la version turbo qui commence à 196 800 $. Notre modèle à l’essai en Espagne en avait pour 56 400 $ d’options avec les mêmes 2950 $ et 2750 $ de frais, en plus de la taxe de luxe de 25 912 $, pour un total de 285 027 $. Avec les taxes, on arrive à 327 680 $.

Vient ensuite la variante Turbo S qui débute à 328 200 $. Ajoutons les 54 400 $ d’options, les 2950 $ et 2750 $ de frais de transport, préparation et concessionnaire, en plus de la taxe de luxe de 29 844 $, pour une facture à 328 279 $. Après taxe, vous êtes à 377 120 $. « Ayoye tu m’fais mal », comme le disait si bien Gerry Boulet.

La variante Turbo GT commence à 270 000 $. Avec tous les frais, ce modèle va dépasser les 400 000 $…

Porsche Taycan 2025, coffre | Photo : B.Charette

Batteries et recharge

La Taycan 2025 peut être rechargée sur des bornes à courant continu de 800 volts à une puissance maximale de 320 kW, avec des conditions idéales. C’est 50 kW de plus qu’auparavant. La fenêtre de recharge rapide de la nouvelle batterie de performance a été considérablement élargie.

En outre, un convertisseur DC/DC de 150 kW est désormais inclus de série, afin d’optimiser les vitesses de recharge sur les réseaux de 400 volts.

En fonction du style de conduite de chacun, entre autres variable, cela peut réduire le temps nécessaire pour passer d’une charge de 10 % à 80 % par rapport à la voiture précédente. Avec la Taycan de première génération, le temps de recharge entre 10 % et 80 % du SOC à 15 degrés Celsius est de 37 minutes. Avec des conditions idéales, la nouvelle Taycan ne met que 18 minutes, malgré une capacité de batterie plus importante.

L’autonomie annoncée pour l’Europe est de 636 km (WLTP) pour les modèles avec batteries performance Plus. La version Turbo GT se situe 555 km. Notre journée d’essai sur une version Turbo nous a donné une moyenne de consommation de 20,71 kWh/100 km. Un chiffre respectable pour une telle bête.

Porsche Taycan 2025, profil | Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Les Taycan 2025 haut de gamme sont dignes des plus grandes sportives de l’heure avec en prime quatre portes et de l’espace pour des passagers à l’arrière.

Malheureusement, à l’exception des autoroutes sans limites de l’Allemagne ou le circuit du Mont-Tremblant, nous voyons mal où vous allez pouvoir exploiter plus de 40 % de la puissance proposée. C’est pour cette raison que nous recommandons la version 4S à transmission intégrale, qui fera plus que simplement combler vos besoins, elle vous soulagera au minimum de 250 000 $.

Aussi extraordinaire qu’elle soit, la Taycan ne peut être exploitée à sa juste mesure chez nous. En plus de vous départir de 250 000 $, vous serez très souvent victime de frustration au volant tellement cette voiture est véloce.

Points forts L’incroyable potentiel

L’incroyable potentiel Une très grande facilité à conduire

Une très grande facilité à conduire Un look à couper le souffle

Un look à couper le souffle Un confort surprenant Points faibles Le prix très élevé

Le prix très élevé Des options qui n’en finissent plus

Des options qui n’en finissent plus Un freinage qui pourrait être mieux

Porsche Taycan 2025, logo | Photo : Porsche

