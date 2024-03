Premières impressions sur la toute nouvelle Porsche Taycan Turbo GT 2025 Photo : D.Rufiange

• Voici la nouvelle variante Turbo GT de la Porsche Taycan, édition 2025.

Atlanta, Géorgie — Généralement, l’achat d’un véhicule est motivé par des besoins que l’on pourrait qualifier de rationnels. Le besoin d’un certain nombre de places, d’un volume de chargement X, d’une capacité de remorquage Y, d’économie d’essence, etc.

Parfois, on laisse la rationalité de côté pour faire l’acquisition d’un produit qui n’a rien de cartésien.

Inscrivez la nouvelle variante Turbo GT de la Porsche Taycan sur cette liste, ainsi que celle de la livrée Weissach, qui vient joindre la gamme. Avec une puissance maximale annoncée à 1092 chevaux, et un temps d’à peine plus de 2,0 secondes au 0-100 km/h, il n’a rien de logique avec ce modèle.

La toute nouvelle Porsche Taycan Turbo GT 2025 Photo : D.Rufiange

Évidemment, on doit, dans un cas comme celui-ci, avoir les moyens de virer la rationalité de bord. Madame, monsieur, voici la Porsche Taycan Turbo GT, la voiture la plus adorablement irrationnelle qu’il m’ait été donné de croiser en près de 20 ans de carrière. De la pure folie que je vous dis.

Concrètement, j’ai eu l’occasion d’effectuer quelques tours de piste, bien assis dans le siège du passager d’un prototype qui en est dans ses dernières phases d’essais.

Porsche Taycan Turbo GT 2025, mise à l'essai Photo : D.Rufiange

Des styles reconnaissables

Les deux nouvelles versions sont faciles à reconnaître, car elles présentent chacune des différences remarquables par rapport au reste de la famille. Même la variante Weissach se distingue de la Turbo GT « régulière ».

Le premier truc notable se trouve à l’avant, sous la forme d’appuis aérodynamiques ajoutés. En gros, Porsche a développé une jupe avant dotée d’ailettes qui procure une force d’appui. À l’arrière, on retrouve un aileron adaptatif. Sur les flancs, on note la présence des jupes additionnelles, en fibre de carbone, afin de réduire le poids. D’ailleurs, cette thématique se reproduit un peu partout, avec une utilisation importante de ce matériau, que ce soit pour les piliers B, le dessus des coques de rétroviseurs, les ailerons, etc.

Design extérieur de Porsche Taycan Turbo GT 2025 Photo : D.Rufiange

Avec l’ensemble Weissach, les différences sont encore plus visibles. À l’avant, un nouveau diffuseur est présent, tout comme des déflecteurs d’air sur le soubassement de carrosserie, ce qui permet au modèle d’être encore plus rapide en vitesse de pointe (305 km/h plutôt que 290 km/h). À l’arrière, l’aileron est plus visible, lui qui est fixe avec des supports plantés dans la carrosserie. Autre détail intéressant, plutôt que de profiter d’un port de recharge sur chaque flanc avant, il n’y en a qu’un seul, du côté passager. Il s’actionne manuellement, plutôt que de façon électrique.

Moins de matériaux isolants et de tapis, une chaîne audio simplifiée sans haut-parleurs arrière, ainsi que l’absence de sièges arrière et de l’horloge Sport Chrono au tableau de bord a permis de réduire davantage le poids.

C’est simple, par rapport au modèle Turbo S de la Taycan, la version Turbo GT retranche 75 kg. L’ensemble Weissach en soustrait un autre 70.

Aperçu de l'avant de Porsche Taycan Turbo GT 2025 Photo : D.Rufiange

Pour la piste, surtout

Ces changements, vous le devinez, font que ces versions deviennent des choix tous désignés pour ceux qui passent du temps à la piste. D’ailleurs, c’est une déclinaison munie de l’ensemble Weissach qui a établi le record pour une voiture électrique de production sur le célèbre circuit du Nürburgring, en Allemagne, ainsi que sur le circuit de Laguna Seca, en Californie.

Pour y arriver, les améliorations aérodynamiques et la réduction de poids ont bien sûr joué un grand rôle, mais l’ajout de puissance et le travail de la suspension Porsche Active Ride ont aussi été centraux à l’obtention de ces résultats.

Dévoilement de la toute nouvelle Porsche Taycan Turbo GT 2025 Photo : D.Rufiange

Pour 2025, Porsche a déjà annoncé une hausse de la puissance de la Taycan régulière grâce à la présence d’un nouveau moteur à l’essieu arrière. Avec ces variantes Turbo GT, on fait passer la chose à un niveau encore plus dément grâce à un onduleur d’impulsion plus puissant. Concrètement, les deux versions proposent une cavalerie de 777 chevaux. Avec la fonction Launch Control (départ canon), la prestation passe à 1019 chevaux. Et pendant deux secondes, la suralimentation fait passer la force totale à 1092 chevaux.

Le couple est à 988 lb-pi.

Des chiffres renversants. Et des performances qui le sont tout autant. On parle d’un temps de 2,3 secondes pour le 0-100 km/h pour la version Turbo GT, et de 2,2 secondes lorsque l’ensemble Weissach est présent. Incroyablement, ce n’est que 0,1 et 0,2 seconde plus rapide qu’avec une version Turbo S. Au 0-200 km/h, la différence est plus marquée ; 1,3 seconde de différence avec une version Turbo S, alors que nos deux nouveautés peuvent atteindre cette vitesse en 6,6 et 6,4 secondes, respectivement.

Le mode Attack, qui fournit une puissance additionnelle pendant 15 secondes, est juste ridicule, dans le bon sens du terme. Il est accessible via un bouton situé sur le volant, ou encore à l’aide de la palette de droite, au volant aussi.

Non, toute cette puissance ne sert à rien pour aller faire les courses. Mais c’est franchement impressionnant. On le répète ici, nous sommes dans l’irrationalité la plus totale, ironiquement du genre qui est nécessaire à l’atteinte d’une certaine forme d’équilibre.

Porsche Taycan Turbo GT 2025, en piste Photo : D.Rufiange

Sur la piste

Le clou de cette présentation éclair du modèle à Atlanta (un lancement complet aura lieu d’ici quelques semaines du côté européen) consistait à nous faire vivre une sensation d’exception en piste, avec un pilote Porsche. L’objectif aussi, nous faire réaliser à quel point ces versions, notamment la Weissach, sont de petites merveilles technologiques.

J’ai eu l’occasion de vivre quantité d’expérience du genre au cours de ma carrière de chroniqueur automobile, mais jamais de la sorte. J’ai eu beau tenter d’imaginer à quoi était pour ressembler le comportement de la voiture, mes fantasmes les plus fous n’y sont pas arrivés.

La poussée est bien sûr extraordinaire, mais ce n’est pas ce qui est le plus impressionnant. Ce qui renverse, c’est l’équilibre des masses, un exploit qui est rendu possible grâce à la suspension Porsche Active Ride. Cette dernière, c’est simple, permet de redéfinir les lois de la physique. Malgré un poids de quelque 5000 livres, cette Taycan Turbo GT est capable d’enfiler les virages serrés à une vitesse folle, mais sans qu’on sente une perte d’équilibre relative aux mouvements des masses. Je me suis fait brasser comme jamais dans le siège du passager, sans sentir que la voiture était pour mal répondre aux sollicitations de mon ami du moment, le pilote Jörg Bergmeister (prenez le temps d’aller jeter un coup d’œil à son palmarès sur Wikipedia). Pour ce dernier, d’ailleurs, la chose la plus impressionnante, c’est le travail de la suspension qui élimine tout roulis, même lorsque la machine est poussée à la limite des lois établies par Newton. Le freinage, ai-je besoin de le mentionner, est tout aussi impressionnant.

Porsche Taycan Turbo GT 2025, arrière Photo : D.Rufiange

Et une autre des choses extraordinaires à propos des performances de cette voiture, c’est sa réactivité avec tout changement de rythme, que ce soit un freinage intense, une reprise violente, un coup de volant sec, etc. Elle ne bronche JAMAIS.

J’ai souri tout du long, comme Jörg Bergmeister qui se prête à ce genre d’expérience avec un plaisir renouvelé.

Le mot de la fin

Les variantes Turbo GT et Turbo GT avec l’ensemble Weissach de la Porsche Taycan 2025 seront livrables à partir du troisième trimestre de cette année. Le prix est le même pour les deux modèles, soit 270 000 $ CA. Des options diverses seront proposées, mais en gros, vous avez l’essentiel dès le départ.

Au-delà de la configuration électrique et du niveau de performance ahurissant, ce que la compagnie propose ici, c’est l’expérience de conduite d’un véhicule Porsche. C’est d’ailleurs la mission de l’entreprise à travers ce virage électrique, soit offrir aux acheteurs typiques de la compagnie une conduite qui leur rappelle qu’ils sont au volant d’un véhicule Porsche, et non d’un modèle électrique… ou à essence.