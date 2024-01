• Auto123 met à l’essai la Porsche Taycan Cross Turismo 2024.

La Porsche Taycan 4S représente une fusion harmonieuse entre le tout électrique chez Porsche et l’héritage sportif de la marque. Avec l’apparition de la Cross Turismo, déclinaison familiale de la Taycan, Porsche voulait répondre à la demande croissante pour des véhicules polyvalents qui combinent performance et fonctionnalité.

En effet, la Cross Turismo offre plus d’espace tout en conservant les qualités sportives emblématiques de Porsche. Cela permet à la compagnie de s’adresser à une clientèle plus large qui cherche une voiture électrique performante, mais aussi capable de répondre aux besoins pratiques d’une famille.

Ce modèle est conçu pour les loisirs et les voyages, y compris les expéditions hors bitumes, sans compromettre l’expérience.

Fiche technique de Porsche Taycan Cross Turismo TI 4S 2024

Fiche technique de Porsche Taycan Cross Turismo AWD Turbo 2024

Fiche technique de Porsche Taycan Cross Turismo AWD Turbo S 2024

Porsche Taycan Cross Turismo 2024, avant Photo : D.Boshouwers

Porsche Taycan Cross Turismo 2024 – quoi de neuf ?

Pour 2024, la Porsche Taycan Cross Turismo (tout comme sa sœur, la Sport Turismo) ne subit pas de changements significatifs. Parmi les nouveautés, on note que les systèmes multimédias des deux Taycan bénéficient de l’intégration native de Spotify, en plus d’enfin accueillir Android Auto sans fil. Elles s’équipent aussi du toit ouvrant panoramique à contrôle de lumière variable de Porsche, qui utilise un courant électrique pour diffuser la lumière entrante, agissant comme un écran pare-soleil intégré.

Prix de la gamme Porsche Taycan 2024

En 2024, la gamme canadienne de la Porsche Taycan présente une variété de modèles. Les prix vont de 131 700 $ à 229 500 $. Le modèle de base, la berline sportive Taycan 4S, est équipé d’un moteur électrique de 390 kW et d’une batterie lithium-ion de 79,20 kWh.

Notre modèle d’essai Sport Turismo 4S débute à 137 700 $. Le modèle Cross Turismo Turbo se détaille à 189 500 $ alors que la version Turbo S Cross Turismo termine la course à 229 500 $.

Porsche Taycan Cross Turismo 2024, de profil Photo : D.Boshouwers

Quelle est la motorisation du Porsche Taycan Cross Turismo 4S 2024 ?

Le modèle intègre deux moteurs électriques produisant 562 chevaux avec un couple maximal de 479 livres-pieds. L’accélération de 0 à 100 km/h est possible en 4,1 secondes. La vitesse maximale est de 240 km/h.

Quelle est la vitesse de charge de la Taycan Cross Turismo 4s?

Notre Taycan 4 S Cross Turismo était équipée d’une batterie Performance Plus. Son autonomie est estimée à 346 km, avec des conditions idéales. Les autres versions de la Taycan affichent des autonomies allant de 350 à 378 km, ce qui est inférieur à ce que propose la concurrence. Dans les faits, si l’on est consciencieux et si les conditions météorologiques le permettent, il est possible d’attendre les 400 km avec une seule charge.

Selon Porsche, la Taycan peut être rechargée de 5 à 80 % en seulement 22 minutes lorsqu’elle est branchée à une borne de recharge rapide. Durant notre essai, nous avons à plusieurs reprises rechargé notre Taycan sur une borne rapide à 350 kW, sans atteindre la capacité maximale. La vitesse la plus élevée atteinte a été de 105 kW. La plupart du temps, nous chargions entre 50 et 75 kW.

Nous avons déjà atteint des vitesses de 230 kW avec une autre Taycan, mais avec celle-ci, impossible. Aussi, ne perdez pas votre temps avec un branchement sur une prise de 110 V. La Taycan refusera littéralement d’y goûter.

L'intérieur de Porsche Taycan Cross Turismo 2024 Photo : K.Soltani

À l’intérieur

L'accès à l’habitacle est le défi le plus notable. On n’a pas affaire à un Cayenne ou à un Macan. Il y a une certaine ironie ici, comme avec bien des modèles sportifs de luxe : les jeunes conducteurs sont à la fois les mieux adaptés pour monter et descendre et les moins aptes à se payer une voiture de la sorte. À l’inverse, pour les personnes d’âge mûr, qui disposent généralement de moyens financiers plus conséquents, la tâche peut devenir ardue d’autant plus si elles ont une corpulence importante ou des douleurs dorsales.

Les sièges avant offrent un confort appréciable, mais gagneraient à proposer un meilleur soutien latéral. Néanmoins, ils demeurent très accueillants, permettant d’envisager des trajets prolongés sans inconfort. Quant aux places arrière, elles semblent offrir un espace légèrement supérieur pour les passagers par rapport à la version régulière, bien que l’avantage soit subtil.

Derrière le volant, on retrouve un design élégant et technologiquement avancé, qui suit la lignée de la berline Taycan. Cela inclut une disposition de trois écrans à affichage numérique, installés l’un face au conducteur, le second au sommet de la console centrale et le troisième en face du passager. Ce dernier, pas vraiment d’une grande utilité, est une option à 1280 $. Mais bon, il contribue à parfaire l’effet visuel à l’intérieur de l’habitacle.

Porsche Taycan Cross Turismo 2024, tableau de bord Photo : K.Soltani

Les commandes tombent bien sous la main et il est facile de s’y retrouver. La gestion des deux écrans dans la console centrale s’apprivoise bien. Il y a quatre écrans en tout à l’intérieur de la Taycan, en passant.

La finition est exemplaire, mais on regrettera toutefois le manque d’espace de rangement à l’intérieur. En fait, on ne peut presque rien ranger dans la Taycan. On a bien un vide-poche au niveau des portières, mais pas grand-chose n’y rentrera.

Design extérieur de Porsche Taycan Cross Turismo 2024 Photo : D.Boshouwers

Conduire la Porsche Taycan Cross Turismo 2024

Avec son poids très légèrement supérieur et sa garde au sol plus haute que la berline Taycan, cette version se révèle être une merveille d’ingénierie en matière de performance.

Les départs sont canons et, peu importe les conditions, la voiture s’agrippe littéralement à la route. J’ai eu l’opportunité de conduire un véhicule importé d’Allemagne, à propulsion. À ma très grande surprise, malgré mes tentatives, je n’ai pas réussi à déstabiliser l’arrière du véhicule. Cela témoigne de la stabilité et de l’adhérence exceptionnelles de la voiture, même avec des manœuvres qui, habituellement, provoqueraient un dérapage contrôlé.

Lors de nos essais, le modèle Cross Turismo 4S a démontré des capacités d’accélération équivalentes à la berline Taycan 4S, atteignant 0-100 km/h en seulement 3,7 secondes. Cette voiture est épatante, elle accélère fort et freine tout autant.

En même temps, on se sent en sécurité derrière son volant, ce qui est tout aussi important. En conduite quotidienne, le véhicule est très doux et la puissance se gère sans problème. L’idée d’utiliser cette Taycan à longueur d’année est entièrement envisageable. La version Cross Turismo, avec une garde au sol plus élevée de 20 mm par rapport à la Taycan régulière, est clairement mieux adaptée à l’hiver.

Le seul bémol réside dans le système de freinage régénérateur, moins prononcé qu’avec celui d’autres véhicules électriques. En conséquence, ça nécessite très souvent l’utilisation de la pédale de frein pour effectuer des arrêts complets.

La toute nouvelle Porsche Taycan Cross Turismo 2024 Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

On peut s’amuser à trouver toutes sortes de défauts à la Taycan, mais en fait, qu’importe la version, elle demeure une voiture agréable à conduire. Elle est luxueuse, polyvalente, et conserve l’agilité légendaire d’une Porsche. Elle intègre une multitude de systèmes de sécurité préventifs qui, tout en étant constamment actifs, restent discrets et n’entravent pas l’expérience de conduite.

Le seul point négatif de la Taycan est son prix. On aimerait qu’il soit plus accessible à l’ensemble des mortels.

Les concurrents de la Porsche Taycan Cross Turismo 2024

- Audi e-tron GT

- Lucid Air Pure