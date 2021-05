On sait depuis un certain temps déjà que Subaru développe, conjointement avec Toyota, un véhicule électrique. Hier, nous avons eu droit aux premières informations concernant ce dernier alors que la compagnie a diffusé deux images.

Et son nom, soit le Solterra. Ce dernier joint deux mots, « sol » et « terra », qui signifie soleil et terre en latin. La compagnie a choisi cette appellation pour accentuer son appréciation de la nature et faire progresser l’idée d’une coexistence avec elle. Et pour souligner le passage à l’électricité.

N’empêche, le VUS va probablement proposer un système intégral intéressant ; ça demeure un produit Subaru.

Photo : Subaru Subaru Solterra, écusson

Quant aux deux images partagées, elles nous donnent un premier aperçu du modèle. La première montre les emblèmes que la firme apposera sur le hayon, notamment les lettres « EV » qui annoncent le type de motorisation. Plus révélatrice, la seconde montre les lignes du VUS qui nous font découvrir une partie avant relativement haute, des phares angulaires avec des accents à DEL, ainsi qu’un pilier C étonnamment élancé.

Sinon, les détails sont intentionnellement cachés, comme à la hauteur de la calandre. Malgré tout, on voit une ressemblance avec le bZ4X de Toyota, l’autre création née de la collaboration entre les deux firmes.

Aucune des deux entreprises n’a communiqué d’informations techniques à propos des modèles, de sorte que les chiffres relatifs à l’autonomie, à la puissance, à l’accélération et aux temps de recharge restent inconnus. Tout ce que nous savons, c’est que la transmission intégrale sera proposée, vraisemblablement grâce à une approche à moteurs multiples, dont une chargée de l’animation des roues arrière.

De plus amples informations sur le Subaru Solterra seront publiées au cours des prochains mois. Le modèle pourrait faire ses débuts officiels avant la fin de 2021 ou au début de l’année 2022, ce qui signifierait une arrivée à l’été ou à l’automne de l’année prochaine.