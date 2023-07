Prêt-auto et 2e chance au crédit

L'objectif de la 2e chance au crédit

L'objectif de la 2e chance au crédit est double : d'abord, obtenir un prêt-auto pour financer l'achat d'un véhicule malgré un dossier de crédit abîmé. Ensuite, restaurer son crédit ; pour cela, il faudra respecter à la lettre les conditions de remboursement du prêt.

Obtenir une 2e chance au crédit

Le meilleur moyen pour obtenir un prêt-auto en 2e chance est de consulter un analyste de crédit, car c'est un pro des financements difficiles. Son expertise s’avère essentielle pour obtenir un prêt bien adapté à chaque situation. De plus, l'analyste va mettre plusieurs institutions en concurrence pour une même demande afin d'obtenir la meilleure offre possible, ce qui s'avère une stratégie gagnante pour l'emprunteur.



Quels sont les taux en 2e chance au crédit ?

C'est la première question qui nous vient à l'esprit, mais il n'y a pas de réponse universelle. Cela dépend de chaque dossier: plus l'emprunteur représente un risque de défaut de paiement et plus le taux sera élevé et les conditions de remboursement sévères. En juillet 2023, les taux en 2e chance débutaient à 10,99 % (Industrielle Alliance), mais la tendance est à la hausse comme pour tous les prêts.

Derrière les chiffres, une histoire !

La cote de crédit est importante, mais il y a parfois une histoire derrière les chiffres qui permet à l'analyste de crédit d'expliquer les choses. Ainsi, un accident, la maladie ou un divorce peuvent avoir affecté temporairement une cote. Cela se comprend, ce sont les aléas de la vie. À l'inverse, si je suis constamment en retard dans mes paiements, ce sera plus difficile à expliquer. L’erreur la plus fréquente est le paiement de téléphonie mobile que l’on néglige. Cela est inscrit au dossier de crédit. Pour un prêteur, si je n'arrive pas à payer mon téléphone à temps, comment croire que ce sera différent pour un prêt-auto ?

Choisir le bon véhicule

Finalement, le choix du véhicule que l'on veut financer est aussi très important. Par exemple, une jolie sportive allemande vieille de 6 ans qui a la réputation d'être coûteuse à réparer sera plus difficile à financer qu'une Kia Forte récente, avec une garantie du fabricant toujours valide, et pour laquelle aucune réparation n'est à prévoir. La banque sait tout cela et l'intègre dans son calcul du risque.

Restaurer sa cote de crédit

Un prêt-auto en 2e chance au crédit est un moyen très efficace de restaurer sa cote de crédit si l'on respecte toutes les conditions de son remboursement. Pour y parvenir, il est préférable d'acquérir un véhicule pas trop dispendieux, récent et garanti, afin de faire tous ses paiements sans retard facilement. De cette manière, remettre son crédit sur pied prendra environ de 18 à 24 mois. On pourra, après ce redressement, changer de véhicule, se débarrasser du prêt en 2e chance, et financer un nouveau véhicule à un bien meilleur taux ou même en crédit régulier. Avec un bon dossier de crédit, tout est toujours plus facile.