Utiliser ses cartes de crédit sans trop savoir combien elles nous coûtent, tout en se disant qu'on en a les moyens, c'est mettre notre santé financière à risque en se laissant infecter par la bactérie mangeuse d'argent.

Pas toujours le choix !

Bien entendu, on n'a pas toujours le choix: par exemple, quand le dentiste nous reçoit en urgence ou que le frigo rend l'âme en plein été, on fait clic ! Ceci étant dit, on connaît tous quelqu'un dont les cartes débordent, et qui roule au volant d'une luxueuse voiture de sport qu'il n'arrive pas à entretenir convenablement.

Une bactérie mangeuse d'argent

Voici un exemple qui démontre comment le solde d'une carte peut se muter en une bactérie mangeuse d'argent. Pour rembourser un solde de 5000 $ à 19,99 % d’intérêt en ne payant que le minimum de 3,5 % chaque mois, soit 175 $, ça prend 16 ans et un mois, avec un coût d'intérêt de 9 349 $. On ne le dira jamais assez, les émetteurs de cartes abusent des consommateurs. Imaginons 3 ou 4 cartes comme celles-là, ce qui est fréquent, car l'une sert à payer l'autre, et c’est le début de la descente en enfer.

Défaut de paiement

La première conséquence d’une utilisation excessive des cartes de crédit est qu’un jour ou l’autre, on soit en défaut de paiement. Peu importe si l’on paie en double le minimum exigé le mois suivant, le mal sera fait. Un défaut de paiement, même petit, est inscrit au dossier de crédit et fait dégringoler la précieuse cote de crédit.

La cote de crédit

La cote de crédit est un portrait instantané du profil d’un emprunteur. Son chiffre, entre 300 (mauvais) et 900 (excellent), détermine le risque financier que le consommateur représente pour une institution financière. Pour obtenir un prêt-auto, la cote est le premier critère utilisé pour déterminer les conditions d'un financement.

Prêt-auto en 2e chance au crédit

Si un défaut de paiement abîme la cote et rend l’accès au crédit difficile et plus coûteux, nous ne sommes pas toujours coupables de négligence. Un accident, la maladie ou une perte d'emploi nous force parfois à étirer l'élastique de nos moyens financiers. C'est pour cette raison que la 2e chance au crédit a été développée il y a une trentaine d'années.

Le rôle de l'analyste de crédit

Pour faire une demande de prêt-auto en 2e chance au crédit, on doit consulter un analyste de crédit. C'est le rôle de ce professionnel d'expliquer les circonstances d'une mauvaise cote (un divorce par ex.) aux institutions prêteuses et de mettre de l’avant les capacités de remboursements actuelles de l'emprunteur plutôt que son historique de crédit. Sans doute conseillera-t-il aussi de ne garder qu'une seule carte de crédit (la plus vieille) et de bien la gérer afin de remettre son crédit sur le droit chemin.

Note : Pour nous aider à gérer nos cartes de crédit, l’Office de la protection du consommateur propose un outil qui permet de calculer les paiements minimums, la durée du remboursement, etc.

