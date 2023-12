L'ACQUISITION D'UN VÉHICULE, QU'IL SOIT NEUF OU D'OCCASION, REPRÉSENTE UNE ÉNORME DÉPENSE. AFIN DE FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ, VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER.

Une question de budget !

Lorsque vient le temps d'acquérir un véhicule, on doit jongler avec notre budget, nos besoins et nos préférences, mais c'est le budget qui doit être le critère déterminant pour éviter tout cauchemar financier. Il faut le calculer de manière réaliste, sans sacrifier le pain et le beurre. La recherche du meilleur financement disponible, pour des véhicules comparables, est l'étape suivante pour conclure la meilleure affaire possible.

À la recherche du meilleur taux !

Avec un dossier de crédit en bonne santé, les taux promotionnels très avantageux des fabricants nous sont accessibles. Afin de stimuler la vente de certains modèles, les fabricants proposent parfois des taux aussi bas que 0 %, c'est le cas de Jeep en ce moment, ce qui représente un énorme rabais. Par exemple, pour 2 VUS comparables, financés respectivement à 2,99 % et à 7,99 %, la différence de coût d'un emprunt de 40 000 $ sur 60 mois atteint 5 500 $. C'est donc un solide argument à méditer quand vient le temps de choisir son véhicule. Bien entendu, plus les modèles sont recherchés et moins les offres sont alléchantes. Les fabricants proposent aussi des taux invitants pour leurs véhicules d'occasion certifiés.



Prêt refusé et solutions

En cas de crédit faible (cote de 649 et moins), l'accès aux bas taux des fabricants ou au crédit régulier des banques peut être limité, voire impossible. La question est alors : « Qui peut me financer et à quel taux ? ». La meilleure manière de procéder est de consulter un analyste de crédit spécialisé dans le financement (pas un vendeur de chars) afin d'obtenir un prêt-auto concurrentiel. Il y a plusieurs institutions aujourd'hui qui se disputent le marché de la 2e chance au crédit. Un analyste compétent va les mettre en concurrence afin d'obtenir la meilleure offre possible pour son client.

Les concessionnaires spécialisés en 2e chance au crédit, qui offrent un large choix de véhicules récents, représentent la meilleure option afin d'obtenir à la fois un financement adapté à ses besoins et un véhicule de qualité. Soulignons qu'un prêt-auto qui respecte notre capacité de remboursement constitue un moyen efficace pour rebâtir son dossier de crédit.



Avantages d'un véhicule récent

Opter pour un véhicule d'occasion récent présente plusieurs avantages. Il est moins onéreux qu'un neuf et plus facile à financer qu'un vieux modèle, surtout quand il est encore couvert par la garantie du fabricant. Par exemple, cette garantie de base (transférable automatiquement et sans frais) est de 5 ans / 100 000 km pour Kia ou Hyundai et même jusqu'à 10 ans / 160 000 km pour Mitsubishi. Ainsi, les risques de devoir payer pour de coûteuses réparations imprévues sont faibles, ce qui est pris en compte dans l'analyse d'un prêt par les institutions financières. Bien que le coût initial semble plus élevé, un véhicule récent et garanti permet des économies à long terme grâce à des frais d'entretien limités à une utilisation normale.



Financer un vieux véhicule

Il est difficile d'obtenir un prêt-auto pour un véhicule très usagé. En effet, comme il risque de finir à la ferraille avant la fin des paiements, il ne représente pas une garantie solide pour un prêteur. Ces véhicules sont donc financés avec un prêt personnel ou payés comptant.

Bonne route !